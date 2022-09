Lopetegui: "Saber sufrir es una parte intrínseca al triunfo"

A Julen Lopetegui se le notaba tenso al acabar el partido y atender a los micrófonos del operador televisivo. Lógicamente, el final de partido había sido de infarto y el técnico aún estaba excitado. Sin duda, también estaba la semana vivida, sobre todo tras el 0-4 ante el Manchester City.

"Estoy contento con los tres puntos, hemos ganado un partido que lo teníamos ganado y que nos hacía falta y teníamos mucha ilusión por hacerlo y por los jugadores. Ellos merecían el triunfo bastante antes en la Liga, pero por las circunstancias no se había dado", explicaba el vasco, que lamentaba el sufrimiento final. Cuando mejor estábamos nos han vuelto a pasar muchas cosas y al final el sufrimiento, el penalti, con la lesión de Fernando... hemos sido capaces de sufrir".

El sufrimiento. "Al final hay una parte intrínseca al triunfo y al éxito que es saber sufrir en momentos complejos y este equipo siempre lo ha hecho en los tres años que llevo aquí y es un punto de partida. Aparte de saber jugar, saber competir en momentos complicados".

Los cambios. "Hemos tenido que hacer cuatro cambios por molestias y eso nos ha mermado mucho. No hemos podido descargar a los hombres de arriba para poder tener más energía. Hemos tenido que hacer muchos cambios y eso no nos ha dejado muchos espacios para salir, no lo hemos hecho muchas veces, sólo una con En-Nesyri y tratando de optimizar los recursos de los que disponemos".

Gol tempranero. "En Almería tuvimos una ocasión a los 30 segundos, un mano a mano, contra el Barça también: tres en los primeros 15 minutos, también mano a mano. No hemos hecho nada distinto".

Victoria clave. "Nos da simplemente la alegría de sumar tres puntos, sobre todo por los jugadores. Ahora, a recuperar los efectivos y prepararnos para Copenhague. Ha sido una lástima la expulsión de Coco (Lamela), no lo he visto pero creo que ni lo ha tocado, pero bueno, nos fastidia en un momento en el que estamos bastante cortos de alternativas pues es un jugador importante y que se quede fuera es la parte negativa y también las molestias que tienen algunos jugadores"

No celebrar los goles. "Cada uno tiene su manera de convivir con los goles. Me gusta más celebrar los triunfos que los goles"