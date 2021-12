Lopetegui: "Estoy orgulloso del equipo, hoy ha habido héroes"

Julen Lopetegui le ha dado un gran valor al triunfo y al esfuerzo titánico de su equipo por la merma de efectivos y el cansancio acumulado. El entrenador del Sevilla lamentó la lesión de Acuña, del que dijo que puede tener una rotura y es "complicado" que juegue la final de la Champions en Salzburgo. "Faltan muchos futbolistas que están lesionados y por eso hay que dar valor al trabajo y al esfuerzo del equipo".

"Estoy muy orgulloso y muy contento con mi equipo. Hemos conseguido un triunfo muy, muy complicado y muy difícil ante un equipo muy bueno, con jugadores de máximo nivel, titulares de la selección española, otros que muchísimos equipos europeos querrían, un equipo plagado de calidad y con un buen entrenador. La dificultad pueda estar por ahí", dijo, pero después le dio más valor al gran mérito de su equipo por los inconvenientes y el esfuerzo continuado.

Lopetegui abundó en esos problemas al analizar las dos partes distintas. "En la primera parte hemos sido superiores claramente. Creo que hemos marcado un gol y otro sólo por centímetros ha sido anulado. Hemos tenido más situaciones, más llegadas y mucho más control, no recuerdo ninguna situación de gol en la primera parte. Y en la segunda, venimos de donde venimos, estamos como estamos, venimos de jugar un partido a 120 minutos hace tres días, jugadores que han sido héroes hoy... Gonzalo (Montiel) jugó 120 minutos y hoy ha competido como un animal, Lucas (Ocampos) tuvo que jugar con la prórroga 90 minutos casi y hoy ha tenido que jugar; Joan Jordán... No podíamos apretarles en la segunda parte porque estábamos al límite. Pero hemos competido muy bien. Excepto una ocasión muy clara que han tenido, no recuerdo ninguna ocasión más".

Sobre las dificultades que ha puesto el Villarreal, dijo: "Es un equipo que tiene centrales de un nivel de inicio de juego extraordinario, que muy pocos equipos del mundo tienen. Y hemos sido capaces de minimizarlos muy bien y competir muy bien en ese tramo duro y difícil".

La lesión de Acuña: "Lamentamos la lesión de Acuña también, un jugador muy importante para nosotros que se ha lesionado. Es un escenario de dificultad, donde hemos competido muy bien y hemos tenido que tirar del fondo de armario del equipo, de la ambición, de las ganas, de la colectividad y del sentimiento colectivo y solidario que tiene este equipo. Son momentos de la temporada en los que hay que tirar de estas cosas y creo que el equipo, unido a la gran energía que nos ha transmitido la afición, hemos conseguido un triunfo difícil e importante ante un gran rival".

Sólo el presente: "Si pensamos a largo plazo, nos metemos en la cama, nos tapamos con la manta... La solución es pensar sólo en la próxima curva. En Córdoba no pudimos refrescar como queríamos por las circunstancias del partido y hay que confiar en el grupo, en los que tienen que salir, confiando en ellos, transmitiéndoles energía. Las palabras equipo, solidaridad, esfuerzo, grupo nos tienen que guiar en los momentos complicados".

Sabiendo sufrir: "Es nuestra manera de competir. Era un partido de Liga importante, ante un rival muy bueno lleno de excelentes futbolistas, fíjate en los cambios de la segunda parte, Gerard Moreno, Chukuweze, Dia... Y no han hecho más que una ocasión, pese a ese potencial ofensivo".

Ayuda de los suplentes: "Todo el mundo tiene que subirse al carro más que nunca, necesitamos a todos, cuando digo a todos es a todos. Todos tienen que tener la mentalidad a punto para poner su granito de arena".