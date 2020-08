Utilizando una palabra empleada por el entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui no aparentó ni "un átomo" de crispación en la rueda de prensa ofrecida en la sala de prensa del MSV Arena de Duisburgo. Todo lo contrario, a pesar de la trascendencia del partido contra la Roma, "una final", según sus propias palabras también, el técnico vasco ofrecía en todo momento una imagen de serenidad y de confianza en el trabajo de sus futbolistas. Siempre, lógicamente, valorando el nivel del adversario, como es habitual en él.

Sí dejó algunas pinceladas el preparador del Sevilla de su manera de afrontar el encuentro y lo hizo también con seguridad, después de las dificultades que ha tenido para programar los entrenamientos tras el positivo por coronavirus que diera su futbolista Nemanja Gudelj durante la semana pasada.

En primer lugar, Lopetegui ponía mucho énfasis en valorar el nivel futbolístico de la Roma, sobre todo por su final de campeonato. "Es cierto que el rival lleva una racha muy positiva, unida al buen juego. Han dado con la tecla con el sistema de tres centrales atrás. Cuentan con una magnífica plantilla y un gran entrenador.Probablemente es el equipo que ha acabado más en forma de la liga italiana", apuntaba el técnico sevillista.

Seguridad "Hay que superar a un rival tan bueno como es la Roma y creo que estamos preparados para hacerlo"

Ante esa Roma, sin embargo, Lopetegui tiene muy clara la receta para poder superarla. "Queremos dar nuestra mejor versión para poder competir. La ambición y las ganas están por encima de todo, el escenario y el tipo de partido nos va a obligar a dar el todo. Es una final lo que nos jugamos, porque no hay partido de vuelta. Hay que superar a un rival tan bueno como es la Roma y creo que estamos preparados para hacerlo", señaló.

Se le preguntaba al máximo responsable técnico de este Sevilla por las diferentes circunstancias que se han ido dando, tanto en lo referente al periodo de vacaciones como a los entrenamientos perdidos con posterioridad por el positivo de Gudelj. "Al final, en este periodo desde marzo todo lo que sucede son circunstancias muy cambiantes que te obligan a la adaptación permanente. Tenemos la ilusión de una competición que es histórica para el club y eso también nos tiene que dar energía y fuerza. Queremos superar a un gran rival como la Roma y adaptarnos a todas las circunstancias. El equipo siempre ha mostrado una gran mentalidad en cualquier circunstancia adversa para competir con todos y también en situaciones complicadas".

Dudas "Es verdad que Fernando acabó lesionado la Liga, pero se ha recuperado y veremos si puede jugar"

Gudelj se quedó en Sevilla en cuarentena y Fernando acabó la Liga lesionado. ¿Problemas? "Nemanja no está, aunque se va a recuperar enseguida y Fernando terminó lesionado la Liga, pero ha mejorado y vamos a esperar para ver su estado físico. Sacaremos el mejor once sabiendo que los partidos no sólo los ganan los once iniciales, sino que después se producen los saltos de calidad durante el partido".

Otra cuestión a tener en cuenta. Aunque la expedición tiene previsto retornar de Alemania con independencia del resultado final, prevé una vuelta al país germano. "No perdemos ni un átomo de energía en pensar en el post, todo al pre, para estar preparados y hacer muchísimas cosas para poder competir con la Roma y superarla. Tenemos un límite de energías y están preparadas para este partido para superar al rival, sin pensar en otras cosas", apuntaba con seguridad un Lopetegui que huye de cualquier distracción.

Y la última pregunta que se le presentaba al entrenador sevillista en una rueda de prensa, mucha más corta de lo habitual en este tipo de eventos, entre otras cosas por la extraña ausencia de todos los medios italianos de la misma, tenía que ver con la posibilidad de cambiar algo en su equipo. "Somos un equipo muy reconocible en cualquier circunstancia y ante cualquier rival, aunque cada partido tiene una serie de matices, sobre todo en el inicio, y lo haremos una vez más así. No voy a comentar la alineación. Tenemos alguna duda todavía y la perfilaremos en el tiempo que tenemos. Pero trataremos de ser lo más reconocibles posibles, lo más fieles posible a nuestra manera de entender el juego y de competir", concluía Lopetegui.