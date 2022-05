Monchi: "No hay otro camino que seguir en el proyecto con Lopetegui"

La situación del Sevilla es tan inédita que, con el equipo habiendo hecho historia con la tercera clasificación consecutiva para la Champions, algo histórico en el club de Nervión, Monchi ha vuelto a tener que salir a defender la continuidad de Julen Lopetegui.

En una prolija entrevista en Cope Sevilla, el director general deportivo ha analizado toda la situación y ha reconocido que "la temporada más difícil" de largo en sus 20 años de gestión requerirá un análisis pormenorizado. Pero, ¿será con Lopetegui ese análisis? "No tengo que decirle a Lopetegui nada porque sabe que tiene contrato en vigor. Todas las veces que hemos hablado hemos dicho lo mismo, no hay otro camino que seguir en el proyecto con Lopetegui. Es un entrenador en el que confiamos, que nos aporta mucho, en el que creemos. Lo ha dicho el presidente antes del partido de ayer, yo lo dije después del partido. No podemos decirlo todos los días".

A Monchi se le sugería que una gran parte de la afición no estaría de acuerdo con su continuidad: "La afición no tiene que decidir, si la afición tuviera que decidir… Yo a la afición la respeto, pero ojo cuando decimos la afición, no sé si estamos hablando de una parte mayoritaria o minoritaria. Conozco a un montón de sevillistas que me dicen, dónde vas, no vas a encontrar otro entrenador mejor. Hay que sentarse y buscar dónde podemos seguir creciendo".

Decisiones sobre datos objetivos: "No es la mejor temporada del Sevilla. Que el equipo juega mal, matizaríamos cosas, pero bueno. Que hay un desgaste con el entrenador, bueno… y también lo hay con Monchi y con Pepe Castro… Yo tengo que tomar elementos objetivos, no subjetivos. Y los objetivos son el día a día, que Julen esté con ganas y los resultados. Es un entrenador muy fiable y no tengo ninguna, ninguna duda".

Las críticas, las redes sociales y la realidad: "Yo entiendo que los que estamos más en la primera barrera seamos los más criticados, el entrenador y yo. No voy a tirar de números o estadísticas, están ahí. Que te gusta o no te gusta la rueda de prensa, que vaya en chándal, que va con la cara así… Estamos como en 2019. No traigas a Lopetegui porque se ha ido del Madrid o se ha ido de la selección. Julen es muy exigente y seguro que no está contento Pero nadie sabe ni por asomo lo que ha sido la ciudad deportiva, y gestionarlo no ha sido fácil. Y hemos intentado llevarlo con tensiones, con discusiones, porque somos personas de carácter. Y a veces nos dejamos llevar por las redes sociales, pero el otro día, que no estuve ante el Mallorca porque estaba con el Covid, vi a la gente apoyar, y vi apoyar al estadio entero".