Lopetegui: "Unas veces atacaremos de una forma y otras de otra"

Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, ha hecho valoración del trabajo realizado en la concentración de Lagos (Portugal) y también de la plantilla y el trabajo que está realizando Monchi para la confección de la misma. En este sentido, ha aclarado que aún va a haber bastante movimiento y que la idea es completar un plantel competitivo para hacer del Sevilla un equipo fuerte.

“Está siendo un verano intenso para Monchi y para todo el club, seguro. Estamos encantados del trabajo que está desarrollando y estamos en pleno contacto. Y todavía queda verano...”, ha avisado el preparador guipuzcoano, que no da número en cuanto a las posiciones que quedan por cubrir: “Iremos viendo. Los que han llegado son una realidad. En los próximos días haremos alguna cosa más y en ello estamos trabajando”.

El ex seleccionador ha valorado también la llegada de Fernando, un jugador con mucho oficio que le va a dar mucho empaque al sistema defensivo. “Es un jugador que conocemos bien. Es un jugador con experiencia y con presente. Ha hecho un año muy bueno y esperemos que se cierre hoy. Nos va a ayudar mucho”, ha indicado.

Lopetegui también se ha referido al estilo que tendrá su Sevilla ante las preguntas de los periodistas sobre si le gusta tener el balón o atacar rápido. “Ni una cosa ni la otra. Hay que manejar todos los momentos del juego, hay que ser un equipo completo. Los latiguillos que a vosotros os gusta poner no nos gustan a los entrenadores. Creo que hay que intentar atacar unas veces de una forma y otras veces de otra, y defender bien. Mi opinión es que todos los equipos lo que tratan es de sacar el máximo provecho de los jugadores que tienen. Los sistemas para mí siempre han estado detrás del estilo y de la toma de decisiones. Lo que buscamos es unas pautas con un espíritu colectivo. No hay ningún problema con un día jugar de una forma y otro día de otra”.

Un reto: “Toca prepararnos bien para esta temporada en la que todos tenemos mucha ilusión. Pero quedan etapas, hay que conocerse todos un poco más”

¿Tiene opciones Dani Ceballos? “De eso ya habló Monchi en su momento, no vamos a hablar de jugadores que no son nuestros. ¿Que si e gusta? Una cosa es que un jugador me guste y otra que entre en nuestra realidad”

Jugar dos viernes en las tres primeras jornadas. “Nada te asegura nada. Jugaremos cuando nos pongan, nos adapataremos a sábados, a domingos, a jugar las doce... eso va a ser toda la temporada, así que no vamos a decir nada”.

Un mercado disparado. “Va en proporcion al dinero que mueve el fútbol, a lo que se genera. El volumen a crecido mucho”.

El Betis. “Tengo un respeto grandísimo por una enridad como es el betis. Siempre he visto una rivalidad fantástica desde fuera y ahora me va a tocar disfrutarla. Pero he visto que ha sido una rivalidad que en momentos difíciles ha estado presidida por la hermandad”.

El pelotazo de Carriço. “He nacido cerca de Bilbao, no hay ningún problema”.

La concentración. “Hemos trabajado sin grandes problemas, sólo pequeñas molestias. Todo el mundo muy concentrado y comprometido. El lugar que eligió Caparrós es fantástico, de los mejore sitios donde he trabajado".