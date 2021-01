Loren ve dudoso el penalti; Andújar Oliver dice que no es

La jugada del primer penalti pitado por Del Cerro Grande está acompañada por la polémica y las distintas visiones según el prisma con el que se mire. El colegiado madrileño no quiso revisar la jugada en el VAR, pese a las protestas de los sevillistas, que entendieron que Diego Carlos despejó el balón con su pie izquierdo, aunque en la acción también impactó en paralelo con su rodilla en el muslo de Loren. Aunque el fútbol es un deporte de contacto...

El propio delantero bético amplió las dudas sobre la jugada: "Es una jugada que es dudosa, pero es la interpretación del árbitro, porque toca el balón, pero me toca a mí también. No es que me tire, sino que por la misma inercia de la fuerza de Diego Carlos nos vamos al suelo y ha decidido pitar penalti".

Precisamente las dudas que deja la interpretación del árbitro es lo que podría haber impelido a este a revisar la jugada en el VAR, que sí avisó a Del Cerro en la acción de Acuña sobre Fekir, en el segundo penalti, que lanzó el zurdo francés y detuvo Bono.

El ex árbitro Andújar Oliver fue taxativo al valorar en Radio Marca las dos acciones. Sobre el penalti de Diego Carlos a Loren, afirmó: "En un principio parece que el central del Sevilla mete la rodilla e impacta con el jugador del Betis pero tras ver la repetición no hay pena máxima en esta acción".

En el segundo penalti, hay dudas también sobre si Gudelj está pisando la corona del área cuando golpea desde los once metros Fekir, lo que habría obligado a repetir el penalti, aunque el sergio está lejos del rechace posterior al que no llega el propio atacante francés.

Igual de rotundo se muestra en la acción de Acuña sobre Fekir. "En esta oportunidad la jugada no ofrece dudas y la entrada de Acuña es merecedora de señalar la pena máxima", aseguró el ex colegiado andaluz.