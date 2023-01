Luis Cabrera y "El gol que nos cambió la vida" a los sevillistas

"Empecé a dibujar como cualquier niño, lo que pasa es que yo no lo dejé". Luis Cabrera, quien muchos lo conocerán más como @sevillafcomic, ahora @LudeLui_, saca a la luz "El gol que nos cambió la vida", un cómic original alrededor de la noche más importante de la historia del Sevilla Fútbol Club. Tras la gran acogida de "Yo soy el Sevilla F.C.", el dibujante ha visto la ocasión de lanzar una historia que "tenía en mente desde hace años", y lo hace en Navidad, unas fiestas en las que siempre "me ha encantado que me regalen cosas del Sevilla".

Luis es sevillista desde que tiene uso de la razón. Tampoco recuerda la primera vez que cogió un lápiz y empezó a dibujar, siempre lo ha hecho, y quizás, ése es el motivo por el que su gente más cercana le dice que no valora la complejidad de lo que hace. "Siempre han tenido que decirme que puedo dedicarme a esto". Tanto es así que Luis empezó la carrera de Márketing, aunque tampoco andaba muy convencido en unas clases en las que "cogía el cuaderno y lo llenaba de dibujitos".

Lo que no sabía es que en uno de esos dibujitos estaba la llave de su futuro. Fue retratando a la Virgen de la Macarena, porque además de sevillista, Luis es sevillano, y una de sus profesoras supo ver el talento que el propio escritor no apreciaba. Al poco tiempo llegó a la Escuela de Bellas Artes invitado por uno de los instructores. "Me sentía un intruso". La fortuna, la casualidad, o el propio destino para quien crea en él, hizo que una noche en la que coincidían las clases y el Sevilla el porvenir de Luis empezara a coger forma.

Por un lado, un profesor aventuraba que las redes sociales eran un escaparate idóneo para expresarse, mientras a la misma hora en el Sánchez-Pizjuán el Sevilla de Emery remontaba una eliminatoria de cuartos de final de la Europa League ante el Oporto. A nuestro protagonista se le encendió la bombilla escuchando el partido de regreso en el autobús, como si de una de sus viñetas se tratara, y decidió crear @sevillafcomic.

Poco a poco la cuenta crecía, pero como suele pasar en redes, su cuenta se multiplicó exponencialmente a raíz de una viñeta en particular. "Estaba en mi barrio sentado en un banco con mi colega y mi teléfono no paraba de sonar". Un día antes, el Sevilla se había proclamado pentacampeón de Europa en Basilea, y Luis lo quiso inmortalizar como mejor sabe hacer.

¡¡EL SEVILLA FÚTBOL CLUB CAMPEÓN DE LA EUROPA LEAGUE!! PENTACAMPEÓN, ¡VA POR USTEDES! pic.twitter.com/MvHMQZ3W7R — Ludelui (@Ludelui_) May 18, 2016

"Los halagos los gestiono con naturalidad, pero los insultos me dejan mal cuerpo". Y es que la fama, aunque "no sea Maluma", también guarda sus peores tragos. "Últimamente me llega más hate", reconoce el escritor. Pensaba que nunca le tocaría porque "no me meto con nadie", pero si los halagos los gestiona con naturalidad, más natural es reconocer que los insultos, el desprecio y las faltas de respeto duelen. "Con el tiempo intento que vaya a mejor", aclara.

Tan importante es tener un talento como saber explotarlo, y Luis siempre ha tenido la suerte, o ha sabido buscarla, de rodearse de gente que lo ha hecho. "Nunca he pensado en sacar beneficio profesional a la cuenta". Trabajaba de maquetador, en Cazalla de la Sierra, y recibió una llamada de Javi Nemo. Fue el primero que apostó profesionalmente por él, y ni medio segundo tardó en volver a Sevilla para escribir su primer cómic: "Yo soy el Sevilla F.C.". La aceptación fue maravillosa y la editorial no lo dejó escapar. "El beneficio que yo saco es currar en mi puesto de trabajo".

Su mano derecha en la editorial, y casi que también su izquierda, es Iván Parrilla, la persona que exprime el talento de Luis "diariamente". "Siempre he tenido detrás una persona que ha tenido que tirar de mí y explotar un talento que yo no me veo capaz", explica.

El gol que nos cambió la vida es la nueva obra de Luis M. Cabrera. "Tenía ganas de hacer una historia original, guionizada por mí". En la editorial ni se lo pensaron, y cuando el escritor la entregó "muchos compañeros se emocionaron". Es la historia de Paco, un hombre sevillista que la vida lo está acercando a la soledad, pero que en el mes de abril del 2007 el fútbol le da un vuelco. No hace falta contextualizar de qué momento histórico estamos hablando, cualquier sevillista lo tiene grabado a fuego.

Luis cuenta la historia de Paco, una más de tantas que perdurarán para siempre en la memoria de media ciudad de Sevilla. Luis tenía 11 años, pero recuerda a su padre entrar en su habitación gritando "GOL DE PUERTA" mientras él jugaba a la play. "Cuando se fue a la prórroga dejé de escucharlo", cosas de niños.

Quien seguro que recuerda aquel momento con pelos y señales es Monchi, autor del prólogo de la obra. Un familiar contactó con Luis y éste ofreció al director deportivo la posibilidad de hacerlo. Monchi, "la persona más influyente de la historia del fútbol sevillano", no dudó, aunque los tiempos lo obligaran a hacerlo de madrugada. "Me supo mal pensar que se había tenido que quitar tiempo de descanso", reconoce Luis.

No está pasando el mejor momento deportivamente hablando ni Monchi ni su Sevilla, al que el dibujante le pide "un equipo entero" para este mes de enero. Aunque eso sí, "con Seko Fofana me conformo". Luis es "positivo" en la vida, también con el futuro del Sevilla, pese a que "ahora cualquier cosa que haga sale mal". Para él es cuestión de cambiar la dinámica, virar el rumbo cuánto antes.

La Navidad es tiempo de ilusión, de alegría y, por supuesto, de familia. Si Luis tuviera que elegir una persona para que leyera su libro no lo dudaría en ningún momento, él elige a su novia. "Ojalá mi cómic sirva para que gente que no es aficionada a leer lo empiece a hacer". Quien ya lo ha leído es su hermano gemelo, comparten sangre, pero de distinto color. La de Daniel es verde. Y él seguro que también tiene su "gol que nos cambió la vida".