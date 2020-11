Estrella de un Sevilla que hizo historia, Luis Fabiano ha recordado ahora un episodio en su carrera como futbolista en el Sánchez-Pizjuán en el que acusa al ex presidente José María del Nido de incumplir la promesa que le hizo cuando renovó de venderlo si llegaba una oferta de un club importante.

O Fabuloso relata que tuvo la opción de ir al Real Madrid, al Barcelona y al Milan, pero que Del Nido abortó cualquier operación.

"Cuando estaba en el Sevilla, recibí ofertas del Real Madrid y el FC Barcelona. El presidente del Sevilla renovó conmigo, diciendo que podía irme el año que viene", explica el internacional brasileño, que formó un equipo de ensueño junto a Kanoute, Maresca, Daniel Alves, Poulsen, Puerta, Palop, Javi Navarro, Escudé...

Luego estuve cerca de ir al Milan. El contrato estaba bien y los números cerrados, pero el presidente fue y pidió más dinero. La directiva del Milan estaba jodida y acabó llevándose a Ibrahimovic. Yo también estaba jodido. Al tiempo me lesioné y volví a Sao Paulo en 2011", ha recordado el brasileño, ya retirado, en el programa Boleiragem de SporTV.

Luis Fabiano recuerda con cariño aquellos maravillosos años, aunque no olvida sus comienzos difíciles, las dudas de Juande Ramos y, la recompensa llegó en la final de Eindhoven.

"Monchi me seguía desde hacía mucho tiempo, él tiene mucha confianza en el Sevilla y su paciencia conmigo fue lo que me hizo quedarme más tiempo. Al principio lo pasé mal: jugué un partido, fui suplente en dos. El técnico no era un fanático de mi juego. Antes de la final de UEFA fui a hablar con Monchi para volver a Brasil, pero me dijo que no me iría, que cumpliría mi contrato. En esa final marqué un gol y empecé a crecer junto al equipo. Fue excepcional. En una plantilla de 26, cuando había selecciones, se quedaban solo cuatro jugadores", añade Luis Fabiano.