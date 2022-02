Martial: "Es verdad, trató de ficharme la Juventus, pero el Sevilla era mejor para mí"

Como si fuera un regalo del Rey Baltasar, Anthony Martial (Massy, 05-12-1995) aterrizó en el aeropuerto de San Pablo hace dos semanas para defender la casmiseta del Sevilla. Monchi obró el milagro, en forma de cesión por parte del Manchester United, que pagó por él 60 millones de euros en 2015 al Mónaco, en el que fue el jugador más caro a su edad en la historia. El tiempo apremia al delantero francés:tiene cuatro meses para amortizar la apuesta en busca de relanzar su carrera e ir al Mundial.

–Martial en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Cuesta creerlo...

–Estoy realmente feliz de estar aquí y haré todo lo posible por ganar cada partido y para ganar la Europa League.

–¿Cómo logró convencerlo Monchi de que el Sevilla era su mejor opción en su situación?

–Para mí era la decisión correcta porque sabía que iba a jugar y para mí jugar era lo más importante. Otros grandes clubes intentaron convencerme pero preferí venir al Sevilla porque sabía que el Sevilla era un muy buen club. Para mí era la decisión correcta.

–Entonces fue verdad lo de la tentativa que realizó la Juventus por intentar ficharlo...

–Sí. Es verdad. La Juventus trató de ficharme. Estuve hablando con mi agente y le dije que prefería ir al Sevilla. Era la mejor opción para mí y para mi familia.

–¿Y el Barcelona?

–Sí. El FC Barcelona habló con mi agente. Pero como he dicho hablé con mi agente y le dije: “Mi prioridad es el Sevilla”. Y cuando le digo algo a alguien, no lo cambio, cumplo mi palabra.

–Su cesión implica un esfuerzo económico de todos. Le ha dado prioridad a lo deportivo...

–Exacto. Porque ambos, tanto el Sevilla como yo, hemos hecho un esfuerzo para que yo pudiera venir. Tengo menos salario, pero también sé que pagar mi salario es un esfuerzo para el club. Así que ambos hemos hecho un esfuerzo. Pero sé que este esfuerzo será bueno para ambas partes.

–Con el acicate del Mundial...

–Sí. Es una de mis metas. Quiero hacerlo porque la última vez no estuve en el Mundial y Francia lo ganó. Así que haré todo lo posible para estar esta vez.

–Cree que así podrá convencer a Didier Deschamps...

–Sí. Seguro. El Sevilla es un buen club y sé que si juego bien iré a la selección. Sólo depende de mí.

–¿Qué le ofrece deportivamente el Sevilla?

–El Sevilla está jugando un fútbol muy bueno. Está jugando la Europa League, va segundo en la Liga. Así que para mí es perfecto estar aquí.

–¿Y cuál es su sueño en este breve periodo de cuatro meses en el Sevillla?

–Mi sueño es jugar todos los partidos y hacer feliz a la afición. Eso es lo que busco aquí.

–¿Siente presión por el gran esfuerzo económico del Sevilla?

–No. No siento la presión. He jugado en el Manchester United desde hace casi 7 años y allí teníamos muchísima presión. Así que estoy acostumbrado. Sólo quiero ser feliz. Eso es todo.

–¿Recuerda la semifinal que perdió en la Europa League?

–Recuerdo que fue un buen partido. Creamos muchas ocasiones pero al final ganó el Sevilla (2-1). Sólo se recuerda al que gana. Así es siempre.

–Y también jugó cuando el Sevilla lo eliminó en Champions...

–Sí. También recuerdo la eliminatoria de Champions en 2018. Perdimos en Old Trafford contra el Sevilla (1-2). Pero así es el fútbol. A veces no gana el equipo grande, sino que gana el equipo que hace un mayor esfuerzo en la cancha. No recuerdo bien el partido de ida en el Sánchez-Pizjuán (0-0).

–¿Qué diferencias está notando entre ambos clubes?

–Creo que hay grandes diferencias entre el Manchester y el Sevilla. El Manchester United tiene muchísimos fans por todo el mundo. Pero aquí en la ciudad de Sevilla me siento como en una familia. Voy por la calle y están todos felices de saludarme, me piden una foto…

–Ya es su segunda semana aquí, ¿le está ayudando ese ambiente familiar para adaptarse más rápidamente?

–Todo el mundo necesita algo de adaptación. Pero trataré de dar lo mejor de mí mismo. Hablo con los jugadores para tratar de estar conectado al juego.

–Ya va conociendo la idea de juego y el sistema, ¿en qué posición cree que puede ayudar más para romper en ataque?

–Puedo jugar en las tres posiciones del frente del ataque. No es ningún problema para mí jugar en cualquiera de esas tres posiciones de delantero. Lo haré lo mejor posible para ayudar al equipo. Eso es lo más importante y en lo que pienso.

–¿Qué le está pidiendo Lopetegui en las charlas de los entrenamientos?

–Lopetegui me ha pedido que juegue mi partido, que haga mi fútbol. Que juegue con libertad para ayudar al equipo. Eso es todo.

–¿Qué le está pareciendo en el trato su nuevo entrenador? Por fuera parece más distante de lo que es en la distancia corta...

–Para mí Lopetegui es un muy buen entrenador. Tiene su estilo. Sabe lo que quiere hacer. Lo que quiere aportarle al equipo. Como persona creo que es muy buena persona. Siempre cercano al jugador. Y creo que es un muy buen entrenador para nosotros.

–En la Premier League, en el Manchester United, quizá se juegue más al espacio que al fútbol de posición y toque que predomina en la Liga, sobre todo en equipos como el Sevilla. ¿Cómo asume ese cambio?

–No es lo mismo. La Premier League es más intensa. Y creo que en la Liga hay más posesión. Pero puedo jugar en ambos estilos. Me gusta jugar con posesión en espacios pequeños. Así que creo que eso será bueno para mí aquí.

–¿Está notando un sensible desnivel de calidad y características entre las plantillas del United y el Sevilla? Aquí relumbra tanto un Cristiano Ronaldo, un Cavani...

–Todos son buenos futbolistas. Si no, no estarían en el Sevilla. Creo que es parecido a Manchester. Incluso en los entrenamientos, el entrenamiento es también intenso. Me ha sorprendido.

–¿Le están llamando la atención algunos futbolistas del Sevilla por su calidad o ya los conocía?

–Ya conocía a los futbolistas del Sevilla y era conocedor del nivel y de la calidad que atesoran porque siempre veo fútbol por televisión. Conozco a los jugadores y sé la calidad que tienen.

–Para usted está siendo importante haberse encontrado aquí con un internacional francés como Koundé, que aquí es como una estrella...

–Jules Koundé es un muy buen futbolista. Aún es joven pero está jugando muy bien. Y creo que será un muy buen jugador los próximos años.

–¿Cree que esa conexión con él lo puede ayudar a volver con la selección francesa?

–Conozco a todos en la selección de Francia, no solo a Koundé. He ido convocado varias veces. Dependerá del juego, eso espero. Al final sólo se trata del juego. Si juego bien, sé que Didier Deschamps me llamará.

–¿Hay alguna posibilidad de que se quede en el Sevilla tras la cesión? Quizá su familia se encuentre muy a gusto en la ciudad y le sugiera quedarse, aunque sea casi imposible económicamente por su vínculo con el United...

–De momento sólo estamos aquícuatro meses. Tengo contrato con el Manchester (hasta 2024). Pero como he dicho antes, en fútbol nunca se sabe.