Mendilibar en Europa: de la Intertoto a Old Trafford, 18 años después

José Luis Mendilibar ya ha jugado en Europa, pese a que su currículum de entrenador incluye una mayoría de equipos con escaso predicamento continental. Y ahora visitará por primera vez Mánchester. En su efímera etapa como entrenador del Athletic pudo disputar la extinta Copa Intertoto, que era la tercera competición de la UEFA entre 1995 y 2007 y cuyo premio, para los tres campeones de las tres finales era la clasificación para la UEFA.

Con el Athletic Club disputó la edición de 2005-2006, precisamente la temporada en la que el Sevilla ganó su primera Copa de la UEFA, en Eindhoven. Lo hizo en las rondas previas de julio de 2005, tras su primera etapa en el Eibar y tras su debut en la 04-05 en Primera División con el Athletic.

Aquel verano de 2005

El Athletic participó en la Intertoto junto al Valencia y el Deportivo, después de una invitación de la UEFA tras la solicitud de la entidad bilbaína. El preparador vasco, al desarrollarse este torneo en fechas veraniegas, tuvo que replantear toda la pretemporada para adaptarse a la Intertoto, en la que entró en segunda ronda y le tocó en el sorteo al CFR Cluj rumano, el equipo que eliminó el Sevilla antes de su triunfo en la Europa League 2020 en el torneo sin público y a un partido en Alemania.

El estreno de Mendilibar no fue el deseado, porque la ida se jugó en la ciudad de Cluj-Napoca el 2 de julio de 2005 y perdieron 1-0, resultado que no fueron capaces de remontar en la vuelta de San Mamés una semana después, en la que el Athletic igualó la eliminatoria (1-0) pero no pudo impedir que ésta se resolviera en una tanda de penaltis que se llevó el equipo rumano.

Del Constantin Radulescu a Old Trafford

Fugaz paso del Athletic y de Mendilibar por la que era entonces tercera competición europea y que tiene el técnico como precedente a la cita del jueves, en esta ocasión en los cuartos de final de el segundo torneo continental. He ahí su gran salto en su currículum. Lo espera nada menos que Old Trafford.

El Manchester United, uno de los equipos con mejor palmarés y mayor poderío económico del mundo, y un estadio, el Old Trafford, de los de más glamur del continente, serán la segunda experiencia internacional de Mendilibar. Del humilde estadio Constantin Radulescu, con 25.000 espectadores, al Teatro de los Sueños, con un aforo de 74.300 espectadores.

Mendilibar no acabó aquella temporada 2005-06 con el Athletic y ahora dirige a un Sevilla que debe hilar su alcurnia como hexacampeón de la UEFA Europa League con su necesidad en la Liga, en la que visita el domingo a otro grande en horas bajas, el Valencia.