Mendilibar: "Sería la leche seguir; algo hablaremos"

Del paro a conquistar la Europa League. ¿Y jugar la Champions? José Luis Mendilibar era un tipo feliz en el césped del Puskas Arena, todavía asimilando lo que había conseguido un equipo que cogió al borde del abismo hace poco más de dos meses y que no sólo salvó deportivamente, sino que lo coló por la puerta grande otra vez en la Liga de Campeones con el espaldarazo económico que ello supone para la entidad.

"Nos han dado la medalla, la hemos tocado, nos han dado el trofeo... Pues parece que hemos ganado la Europa League, ¿no?", dijo con tranquilidad el técnico vasco sobre el césped, asimilando el éxito que ha conquistado con el Sevilla. "No sé si todavía me lo creo. Cuando coja vacaciones pensaremos en lo que hemos hecho", indicó en los micrófonos de Movistar.

La pregunta era obvia. La renovación debe estar en la mesa. "Estoy muy a gusto. Con los chavales ha ido la cosa de maravilla, porque han cogido rápido lo que les pedía y me lo han dado todo. Hemos estado muy unidos y todo ha terminado muy bien", apuntó el entrenador de Zaldivar, que añadió: "Sería la leche seguir. El trabajo está hecho. Puede ser que me ofrezcan la renovación y estaré muy contento si me la ofrecen. Y si no me la ofrecen también", manifestó Mendilibar, que añadió: "El trabajo está hecho. Puede ser que me la ofrezcan".

Sobre el encuentro destacó: "Hemos empezado mal, sin buscar los espacios, ni sacar centros y ellos estaban muy cómodos. En la segunda parte fuimos más agresivo, hemos pisado más el área encontrando posiciones de remate y llegó el empate. En la prórroga no se ha jugado nada entre cambios y lesionados y tuvimos acierto en los penaltis y nos hemos llevado el premio", aseguró Mendilibar, que apuntó sobre la tanda de penaltis: "Tenía claro quiénes los tenían que lanzar. Después es que ellos quieran tirarlo y todos han dado el paso adelante. Montiel era el quinto, pero ellos han cambiado el orden en algún momento", explicó antes de incidir en su futuro: "Ahora vamos a disfrutar de esto y después a verlas venir a ver qué pasa. En Sevilla he disfrutado e imagino que algo hablaremos".