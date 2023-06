Los deseos de Mendilibar y la continuidad de Monchi: "Se verá en unos días"

José Castro ha presentado la renovación de José Luis Mendilibar, de forma sucinta, para dejarle la palabra al entrenador del Sevilla. Las dos partes estamos enormemente satisfechas, de hecho ha sido súper rápido. Ha sido fácil y rápido", ha dicho el presidente del Sevilla.

Mendilibar ha aclarado en primer lugar que la oferta de renovación llegó antes de la final de Budapest, antes de lograr el título de campeón de la Europa League, tal era el grado de comunión. "Nos lo dijeron antes. Pero tampoco tiene mucha importancia, porque al final estábamos todos contentos de cómo iba el equipo en las dos competiciones en las que estábamos metidos y en un momento determinado no tiene demasiada importancia decírmelo cuatro días antes o después, pero sí, me lo dijeron antes".

Las razones para firmar sólo un año

Ha sorprendido que, tal y como anunció José María del Nido Carrasco, la renovación sea por un solo año, por expreso deseo del técnico. "Sabéis que soy amigo de simplificar las cosas, de hacerlas sencillas. Pues un año, sin que tenga muchos dibujos ese contrato Y personalmente me ha ido bien cuando he firmado de año en año y les ha ido bien a mis equipos. Y si las cosas van bien seguro que nos ponemos de acuerdo para renovar. Podemos firmar uno, dos, tres, cuatro años... Lo único que le aseguran al entrenador es el inicio de la que firmas. Todo lo demás depende de los resultados. Como tampoco he sido del ímpetu de hacer un contrato largo para amasar nada. Y yo espero que todo vaya bien y la temporada que viene a estas alturas o antes estemos hablando de lo mismo".

"Puedes firmar cuatro años y los resultados te echan al tercer mes. Firmamos un año y ya está. Me gustan las cosas sencillas. Tampoco quiero hacer un contrato con cuarenta folios y cuarenta cláusulas diferentes. Que el consejo y nosotros estemos a gusto es lo que vale. Si la mayoría de los contratos han sido de un año y no me ha ido tan mal me acojo a eso", prosiguió sobre este asunto.

La deseada continuidad de Monchi

Un asunto candente, el que centra ahora el foco, es la continuidad de Monchi. "Para renovar, he hablado entre el presi, José María y también Monchi, que ha estado metido en el lío también. Yo lo que sé es que es que hasta ahora está en el club y mientras esté en el club estoy convencido de que hará las cosas bien. Después, lo que se oiga o se hable ahí no me puedo meter. Es lo mismo que se ha hablado de mí, que si me han ofrecido, que si no, que si un año, o dos o tres. Al final se verá dentro de unos días me imagino", dijo, ratificando tácitamente que el director deportivo ha pedido un margen de reflexión.

¿Le gustaría que siguiera? "Sí, claro. Es uno de los artífices de que yo esté aquí. Me trajo hace dos meses y medio, con los directivos. Y es el que lleva un montón de años aquí como las está haciendo y los resultados están ahí. Pero el que decide lo que va hacer con su vida es él".

Tranquilidad con la planificación de la temporada

Otra cuestión es si ya ha hablado sobre la planificación, y en qué medida le preocupa... El Sevilla ha demostrado durante los últimos años que han sabido hacer plantillas competitivas y por eso han estado jugando en Europa. En ese sentido no tengo ningún problema, sé que entre todos haremos un equipo bueno, y no tengo ninguna preocupación. Habrá gente que tenga que salir, habrá gente que tenga que llegar. Pero estoy convencido de que vamos a hacer una buena plantilla".

Mendilibar hizo un resumen de todo lo que ha logrado "Hace dos meses y medio estábamos aquí y parecía que la situación era complicada, sobre todo en la Liga. En la Europa League estábamos ya en cuartos de final, pero lo más importante era la competición liguera. En seis partidos conseguimos salvar la categoría, ya teníamos 41 puntos en la mitad de los partidos que teníamos por elante. Y luego jugamos cuartos, semis y la final, si hubiésemos llegado más justos en la Liga no habría sido tan fácil centrarnos en Europa. Yo creo que la nota es altísima, vosotros la pondréis. Pero la temporada que viene ya nadie se va a acordar de lo pasado y nos tenemos que centrar en lo que viene".

Su histórico logro y el reto de la Champions

¿Ha valorado ya en toda su dimensión lo que ha logrado? "Todavía no. Ahora en vacaciones nos acordaremos, nos recordarán... Pero viendo aquí el trofeo te irás dando cuenta de lo hecho. Ha sido todo muy rápido y nos ha sorprendido a todos que haya salido tan bien. La ilusión y las ganas que hemos puesto y también lo que he dicho siempre, la calidad de los futbolistas, nos han dado la fuerza para hacer lo que hemos hecho, pero no vale para nada esto ya para la temporada que viene".

"En la Supercopa y cuando escuchemos el himno de la Champions algo entrará por el cuerpo. Seremos novatos y ojalá seamos novatos como lo hemos sido en la Europa League. Es algo que gusta a todo el mundo, si eres vanidoso sabes que te está mirando todo el mundo en ese momento y a todos nos gusta estar en esas situaciones. Y cuando llegue me imagino que nos gustará", reconoció al ser preguntado por las sensaciones que prevé en la competición de más alto nivel.

Una renovación reclamada al unísono

Todos a una con su renovación... Mendilibar ha conseguido la comunión perfecta club, equipo y afición. ¿Qué le ha parecido? "Tal y como han sucedido las cosas es normal que el público esté con el cuerpo técnico, con el equipo, con el club... En poco tiempo han sucedido muchas cosas agradables, y no es fácil en el fútbol. Aunque el club ha estado en los últimos años jugando en Champions, ganando esta competición que es suya,pero veníamos de una situación basgtante mala y eso agrandó más el furor de la gente para estar con el equipo, con el cuerpo técnico y para querer la renovación nuestra. Pero ha sido un poco todo, también el club. Todos teníamos ganas de renovar. Para nosotros es una oportunidad grande, poder competir en Champions, el segundo partido será el de la Supercopa y a todos nos gustaba poder continuar. Por supuesto que agradecido a toda esa gente que ha estado detrás del club y que nos ha recibido como nos ha recibido en los partidos clave de esta temporada y esperando que sigan así la temporada que viene también.

Qué le ha aportado esta experiencia

Se le pregunta a Mendilibar cómo se ha tomado esta aventura, esta experiencia de primer nivel en tan escaso margen, con tantas ruedas de prensa, partidos europeos... "Pues las tonterías que he dicho todas estas semanas. Cada dos o tres días había una rueda de prensa, muchas veces no sabía lo que decir, las preguntas eran las mismas también, entonces las contestaciones pueden ser las mismas... Aprendes sobre todo a llevar un equipo compitiendo cada tres días, porque no entrenas para mejorar, sino para recuperar y para que la gente esté bien mentalmente. Y luego un máster también ante la prensa, de aguantarme vosotros a mí y yo a vosotros. Y menos mal que los resultados han sido buenos, que eso ayuda. Si no hubieran sido tan buenos, no estaríamos aquí con estas caras. Han sido dos meses que han parecido un año, hemos jugado 17 partidos que son una primera vuelta. Ha sido exigente sobre todo mentalmente".