Mendilibar renueva por el Sevilla por una temporada

José Luis Mendilibar será el entrenador del Sevilla Fútbol Club para la próxima temporada. Lo ha anunciado José María del Nido Carrasco, en el arranque de una entrevista cerrada días atrás con la Cope Sevilla, cuando aún no se sabía lo que ocurriría.

"Puedo anunciar que el entrenador del Sevilla Fútbol Club de la próxima temporada será José Luis Mendilibar. Esta mañana hemos tenido la suerte y el acierto los consejeros delegados (él mismo y Pepe Castro) y el director general deportivo (Monchi) de cerrar su renovación. Puedo decir a boca ancha que el Sevilla F.C. será entrenado la próxima temporada por José Luis Mendilibar", dijo el vicepresidente primero.

El contrato, ya firmado, será de una sola temporada, "porque así lo ha querido el propio Mendilibar", ha asegurado Del Nido Carrasco.

Las dudas que abrió el propio Mendilibar

En las últimas horas se había producido muchas especulaciones por el contexto de la renovación y las palabras de los protagonistas al respecto. "Veremos a ver", había dicho Mendilibar tras el partido en Anoeta.

No estaba nada claro el asunto aunque todo hacía indicar que la única salida posible era el cruce de caminos entre Mendilibar y el Sevilla, tras el flechazo automático entre el técnico y el equipo y el sevillismo en apenas dos meses y medio.

En Anoeta volvieron a surgir esas dudas, al ser preguntado el técnico de Zaldvívar por la oferta de renovación que hizo pública Pepe Castro en los festejos por la séptima. "No tengo prisa. Cuando llegué firmé dos meses y medio, punto. No quise poner cláusulas para renovar automáticamente. Mis últimos años de entrenador han sido de año en año, y punto. Estamos en conversaciones y yo por lo menos no tengo prisa", dijo tras el último partido de Liga.

Incluso ese periodo de reflexión que ha pedido Monchi para valorar su futuro inmediato podía leerse como una pequeña china en las negociaciones. Pero no ha sido así.

Del Nido Carrasco, muy satisfecho con la sentencia

Esta mañana se ha conocido la sentencia de lo Mercantil sobre la demanda que interpuso José María del Nido para reclamar su voto y el cese inmediato del actual consejo de administración. Pero la sentencia no cesa al actual consejo, "que es lo que quería mi padre", dijo Del Nido Carrasco, aunque sí le reconoce su libertad de voto. "No he podido leer la sentencia aún, pero estamos muy satisfechos por lo que me han trasladado los abogados. El consejo seguirá tal cual y es legal según la sentencia".

Del Nido Carrasco la ha valorado muy positivamente: "Estamos completamente satisfechos con la sentencia y los abogados estarán estudiándola por si hay que recurrir algo. Yo no la he podido leer porque he estado con el entrenador del Sevilla firmando su renovación y pensando en hacer ya un proyecto de un nuevo Sevilla campeón. Los sevillistas se pueden quedar tranquilos, porque el actual consejo del Sevilla es vigente legalmente".

"El consejo del Sevilla campeón de Europa va a planificar la próxima temporada para buscar nuevos éxitos, como venimos haciendo en los últimos años", dijo el que a partir de noviembre será el presidente del Sevilla, según el pacto de gobernabilidad firmado en 2019, el mismo que trató de tumbar su padre.