El factor Monchi y su periodo de reflexión en la renovación de Mendilibar

"Yo me veo el año que viene en Sevilla, pero esto no es una cosa que uno decide solo. Lo tenemos que valorar, hablarlo con el club... El año tiene que servirnos para aprender, ver dónde nos hemos equivocado e intentar no repetir errores. Mi ilusión, mi deseo de seguir en el Sevilla, sigue intacto". Esas palabras las pronunció Monchi en Canal Sur Radio, antes de que José Luis Mendilibar concretara el milagro de los milagros con la consecución de la séptima UEFA Europa League.

Por entonces, en vísperas de la visita a la Juventus en Turín, ya había salvado el técnico vizcaíno virtualmente al Sevilla y todo estaba enfocado a la Europa League. Y ya entonces Monchi, más tranquilo tras la temporada de más angustia en lo que va de siglo, dejó caer que estaba en el aire su futuro como máximo responsable técnico del club de Nervión. Ahora, según anuncia Relevo, ha pedido unos días a Pepe Castro y José María del Nido Carrasco, las otras dos patas del banco de la cúpula ejecutiva de la entidad, para reflexionar tras la temporada más extraña y estresante de su trayectoria.

Los avisos de Monchi y la prioridad de la final

Poco después se produciría la salvación matemática en Valladolid, el 14 de mayo. Luego, apenas cuatro días después, el 18 de mayo, llegó la eliminación en la prórroga de la Juventus y la clasificación para la final de la Europa League. Ya no ganaría ningún partido más el Sevilla en la Liga. Todo quedó enfocado a Budapest... Y aquel aviso de Monchi permaneció latente, en un plano muy secundario.

Ahora puede estar influyendo directamente en la renovación de Mendilibar, que sigue en el aire, aunque el vizcaíno tiene la sartén por el mango y, con Monchi o sin Monchi, están obligados a firmarle el contrato, con lo que pida, Castro y Del Nido Carrasco. El actual vicepresidente primero, por cierto, será presidente del Sevilla desde noviembre tras la sentencia del Mercantil que da la razón a su padre sobre el voto pero no impugna la Junta de Accionistas y por tanto sigue vigente el actual consejo de administración.

¿Un Sevilla sin Monchi... y sin Mendilibar?

No cabe imaginarse un Sevilla en el que se despida Monchi, por la puerta grande tras la séptima, pese a la muy irregular gestión hasta la llegada del vizcaíno, y en el que Mendilibar se canse del tira y afloja y también haga las maletas. Es inimaginable ese escenario.

Pero para que se den todos los pasos, también tienen su peso esas dudas de Monchi, que cuando recibió el reconocimiento al ser nombrado Hijo Predilecto de su ciudad natal, San Fernando, ya dejó otras frases inciertas sobre su futuro a medio o largo plazo... "Siento urgencia por volver a mi ciudad. Lo necesito, está llegando la hora en la que conviene que todas las cosas vuelvan a su sitio", señaló en un sentido discurso, aunque dejando claro que "no sería justo no pedirle permiso a Sevilla".

El técnico vizcaíno, a sus 62 años, viene de vuelta en el fútbol y querrá profundizar en el conocimiento del proyecto, en los pilares básicos de un Sevilla de Champions. "Para estar ahí el club debe hacer muy bien las cosas", dijo cuando se le preguntó por la exigencia del club de Nervión la víspera del cierre liguero. Más allá de lo económico, de la primera oferta del Sevilla y la primera respuesta de su agencia de representación, a Mendilibar le inquietará el proyecto. Y para ello es básico saber quién será el director deportivo, obviamente.