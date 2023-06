Mendilibar y la exigencia de la Champions: "El club debe hacer las cosas muy bien para poder estar ahí"

José Luis Mendilibar debe responder a la propuesta de renovación del Sevilla, de una temporada más otra según resultados. Y debe estudiarla bien y también matizar las condiciones... "Vamos a ver. Vamos a ver. No puedo decir nada más. Está la propuesta ahí y punto, nada más", dijo.

No quedó ahí su postura de atención hacia el club. En plena euforia, Mendilibar no abandonó su punto de exigencia, que debe ser recíproca. ¿Cómo afrontará la exigencia inherente en el Sevilla? "Es un club que en los últimos años siempre han estado en Europa, han sido campeones de la Europa League, han jugado en la Champions. Pero el club también tiene que hacer las cosas muy bien para estar ahí. No se puede exigir sin hacer las cosas muy bien". Más clarito, el agua. Y eso sin haber renovado aún...

Al vizcaíno se le pidió comparar su primer ascenso con el Arratia con el título del Sevilla. ¿Sigue pensando que los dos son igual de grandes? "Me quedo con todo, sin aquello no hubiese existido esto. Eso lo tengo clarísimo. Yo he tenido que quemar unas etapas que si no hubiera quemado no estaríamos aquí hablando tú y yo. Seguro que esto tiene mucho más renombre. Seguro que a mí me han felicitado mucha más gente por esto que por lo otro. Pero para mí siguen siendo cosas parecidas. Al final aquello fue lo primero que hice yo como entrenador y esto es lo último que yo he hecho como entrenador".

"Hemos ganado, hemos estado de fiesta y tampoco hemos pensado demasiado en qué hemos ganado. Sí hemos visto a un montón de gente celebrándolo con nosotros. Pero hasta que no nos vayamos de vacaciones y echemos dando la vista atrás no nos daremos cuenta de lo que hemos hecho", añadió sobre la histórica gesta.

Los elogios de Simeone a Mendilibar como paradigma de entrenador trabajador que ha tenido un gran éxito a la primera gran oportunidad que le ha dado al fútbol también salieron a colación: "Lo he dicho aquí desde un principio. Parece que llegamos uno de los que no hemos estado nunca arriba a un equipo que puede aspirar a cosas y parece que es un regalo o que te ha tocado en algún lado. Los premios a los mejores normalmente se los dan a los que están arriba y no a los que están abajo. Pero el trabajo quizás pueda ser mayor el entrenador que está más abajo. Pero eso es ley de vida. Lo bueno de estas situaciones que gente pueda pensar que nunca es tarde para llegar".

La renovación y la planificación

Se le pregunta a Mendilibar si ya ha podido hablar algo con la cúpula directiva sobre lo que viene ahora. De la renovación obviamente han hablado y tienen que cerrarla. ¿De la planificación? "En la vuelta de Budapest sí hubo tiempo para hablar algo de lo que fue la final, no de mucho más. Y ahora pues también hemos tenido algo de tiempo, pero entre celebración y celebración, tampoco nos hemos sentado en un bar o en un despacho de ningún tema. Hemos hablado de lo que surgía, pero nada más".

Marcao y Joan Jordán, a descansar. "Los que jugaron algunos han salido porque querían hacer algo, pero no estaban en la obligación de salir. Y otros se han quedado en el gimnasio Algunos no van a viajar, por ejemplo, Marcao o Joan Jordán, que tuvieron que jugar al final. Pero es preferible que no jueguen y que vengan de las vacaciones totalmente curados y que vengan la temporada que viene sin ningún riesgo de lesión".

Regreso a Sevilla y vacaciones en su tierra. "Cuando termine el partido vendré aquí, estaré uno o dos días aquí. Y haré un viaje normal de ida y vuelta. Después sí que me gustaría irme de vacaciones cerca de mi casa. Estar con los míos. Es verdad que ehes estado alejado apenas dos meses y medio, ha sido poco tiempo, pero con mucho trabajo, muchos partidos. Todo esto nos ha pasado tan rápido que casi no nos damos ni cuenta".