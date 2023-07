Mendilibar: "Tienen que salir más de diez jugadores si queremos fichajes"

José Luis Mendilibar ya le pone todo el empeño y dedicación a su trabajo en Montecastillo, en el primer proyecto del Sevilla con él de entrenador desde la pretemporada. Pero al mismo tiempo, manifiesta su deseo de que la plantilla se vaya descargando de efectivos lo antes posible.

"Sigo pensando que hay una gran plantilla, pero hay que arreglar el número de jugadores. Estamos entrenando con 29 tíos y faltan ocho que andan todavía danzando por ahí. Tienen que salir diez al menos, más incluso si queremos traer fichajes. Pero estoy contento con nuestra calidad". Así lo ha manifestado en una entrevista que ha concedido al diario As a los pocos días de empezar a rodar el equipo en la calurosa concentración junto a Jerez de la Frontera.

El entrenador vasco de 62 años, en su estilo claro y directo de siempre, confiesa que no ha podido "disfrutar a Monchi nada" por el corto tiempo que han coincidido en el club. "Desde que llegué ya le veía agobiado, estaba jodido. Yo vine de nuevas, pero a la gente del club la veía mal, y a Monchi también".

También fue claro con el contexto que se encontró al llegar a Sevilla: "Aquí han vivido 20 años de gloria y había gente que no conocía otra cosa, cuando ya en la historia anterior del Sevilla sí se habían conocido situaciones extremas. A veces es hasta bueno para que la gente valore lo que ha tenido".

Su sintonía con Víctor Orta, el nuevo director deportivo del Sevilla, es plena: "Me fichó para el Valladolid cuando me echaron del Athletic, aunque es verdad que apenas coincidí con él. Firmé, me fui de vacaciones y durante ese tiempo Víctor se vino precisamente para el Sevilla. Y estando él en el Middlesbrough nos cedió a Kike García al Eibar".