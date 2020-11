Miguel Ángel Sánchez, Michel, entrenador del Huesca, señaló que el Sevilla, es un aspirante a todo. “Es un rival que aspira a todo en todas las competiciones. Es campeón en Europa y en España también lo es a todo. Es un equipo fortísimo y será difícil ganarle. Para ello tendremos que reforzar lo que hacemos bien, contrarrestar sus virtudes y cerrar mucho todos los espacios”, señaló en rueda de prensa telemática.

Michel no cree que al equipo andaluz le pese el partido de Liga de Campeones que ha disputado esta semana ya que opina que es un equipo que “está acostumbrado” y que además tiene “una gran plantilla”. “Es un equipo muy incómodo que van bien hacia adelante. Es el equipo con más posesión de la Liga, por lo que tendremos que correr mucho, buscar los espacios y cuando tengamos el balón, administrarlo bien. Es un equipazo”, afirma Michel.

El Huesca saldrá a ganar el partido como en todos los encuentros, aunque el Sevilla sea uno de los grandes de la Liga. “Siempre salimos en todos los partidos a ganar sea cual sea el rival. Tendremos que esforzarnos al máximo y no cometer errores. El equipo está con ganas de lograr la victoria”, dijo Míchel, que espera un rival muy incómodo en la presión, que va hacia adelante, con agresividad en el campo rival y capacidad para presionar. “Hay que tener alternativas a esa presión y saber defender, porque generan mucho. Además, tiene muy buenos puntos de remate y buenos rematadores. Todas esas vías de ataque hay que intentar taparlas, así como la posesión. Si conseguimos quitarles el balón y hacerles correr hacia atrás tendremos mucho ganado", ha destacado.

Tanto el entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, como Michel se conocen porque fueron compañeros en el Rayo Vallecano, lo que hace que para el técnico oscense sea un encuentro "especial".

"He tenido la gran suerte de considerarme amigo porque compartimos vestuario seis o siete años. Fue capitán y tiene todos los valores de un gran capitán. Aprendí muchísimo con él. También como entrenador hemos tenido nuestras conversaciones y aunque estamos lejanos, porque él tiene mucha experiencia, he cogido muchos consejos. Siempre me ha ayudado y es uno de los mejores técnicos no sólo de España, sino del mundo. Me alegro mucho por él", ha concluido.

