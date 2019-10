Monchi: "Tengo mucha confianza en De Jong y estoy convencido de que el gol va a llegar"

Monchi ha analizado la actualidad y el momento del Sevilla, tras la dura derrota del equipo de Julen Lopetegui ante el Barcelona en el Camp Nou, con De Jong centrando el debate junto al técnico por su gestión de la delantera. El director general deportivo del Sevilla ha comentado que "el partido no lo pierde De Jong, sino el Sevilla como equipo". "Quizá los errores de Luuk son más llamativos, pero cuando pierdes 4-0 hay muchos más errores", ha dicho en la tertulia de Libre y directo, de Radio Sevilla.

El asunto De Jong centró gran parte de su comparecencia. "Nadie es ajeno a los debates y a lo que se dice en la calle, pero Luuk es un tío frío y es capaz de asimilar este momento". Además, ha confirmado su confianza total en el holandés. "Tengo mucha confianza en De Jong y estoy convencido de que el gol va a llegar. No quiero insistir en lo que tardó por ejemplo Kanoute en marcar con el Sevilla", ha añadido.

El director deportivo del Sevilla cree que hizo un buen partido en la línea de las visitas anteriores: "El Sevilla hizo el partido que viene haciendo en sus salidas a domicilio, apretando y yendo arriba". "Hay que agarrarse a lo positivo y creo que hay más signos positivos que negativos, en el devenir del equipo y ahora que estamos en el segundo parón", ha añadido.

Lopetegui y la delantera

Monchi fue preguntado por cómo debe arreglar el lío de la delantera. "No soy el entrenador, pero el entrenador tiene que hacer lo que crea mejor para el equipo y para su idea de juego y a eso tenemos que ayudar los profesionales que estamos junto a él, e intentar protegerlo. En el fútbol hay dos especialistas, el portero y el delantero. Y siempre se dice que los delanteros es cuestión de rachas. Hay delanteros como Bacca que marcó en su primer partido, y luego hay otros que tardan en marcar. No me atrevería a comparar, pero es verdad que Kanoute, Luis Fabiano y Saviola tardaron mucho tiempo en marcar su primer gol. Los delanteros es una cuestión de rachas y hay muchos ejemplos para analizar".

Lo que sí ha dejado claro es que no va a presionar a Lopetegui para que ponga a uno u otro delantero. "Nooo, no lo he hecho nunca y no creo que sea mi trabajo. Soy un director deportivo muy cercano al vestuario y no me ha ido mal, pero yo debo ser un soporte, un apoyo para el entrenador, a demanda. Yo no voy a decirle al entrenador que juegue tal..., sería absurdo. Otra cosa es que me pregunten, ahí sí doy mi opinión. Pero si no, yo tengo que apoyar al que he traído para comandar una nave en un momento difícil, porque hemos hecho una revolución muy grande en el mercado. Cuando él tenga dudas pues yo estaré ahí para intentar el mayor apoyo e intentar solucinarle las dudas. Pero eso lo he hecho con todos los entrenadores, con todos", dijo mencionando a todos los técnicos que ha tenido Monchi, desde Juande o Jiménez hasta Manzano, Marcelino o Emery.

Monchi ha abundado en su confianza en Lopetegui al ser preguntado en si tiene que recomendarle la toma de decisiones. "No puedo entrar ahí. Tengo tantísima confianza en el míster... La tenía cuando se lo planteé al consejo de administración y la tengo ahora multiplicada cuando lo he conocido personal y profesionalmente de cerca. Y esperemos que la decisión que tome sea la que él crea mejor y que dé resultado, ahí ganaríamos todos".

Dabbur, un gran profesional

El debate cobra virulencia por las ausencias de Dabbur en las convocatorias de Liga. "No pasa absolutamente nada extradeportivo con Dabbur. Es un magnífico profesional, es un chico que se deja querer. No hay ningún pero extradeportivo, nadie busque explicaciones que no estén eb el terreno de juego. El míster, a día de hoy, en su 4-3-3, cree que hay otros compañeros que están mejor. El míster lo ve en los entrenamientos y no percibe que esté por encima de los compañeros. Pero esto no tiene por qué ser para siempre. Los delanteros viven de la confianza y de las rachas. Y Munas va a aparecer en algún momento del campeonato. Una palabra muy usada es la adaptación. Y puedo poner muchos ejemplos de jugadores que han tardado y luego lo han hecho, y otros que no lo han hecho".

La visión de cada aficionado es distinta, según Monchi. "Cada sevillista es un entrenador. ¿Pero de verdad hay alguien piensa que este entrenador, ante este reto tan importante, si no estuviera Munas por encima de Luuk, de Chicharito o de Munir no lo pondría? Es buscar tres pies al gato. Que está acertado en la su decisión ya es otra cosa. Él está tomando la decisión que él cree que es la mejor para el equipo. Munas vino con mucho ruido, hizo 37 goles y seguro que el míster es el primero que querría pensar que está por encima de los compañeros".

Además, ha dejado claro que "las redes sociales no representan a la mayoría, pero lo que se lee en una simple pasada de mi time line de mi Twitter es lo que hay en el ambiente. Mi análisis tiene que ser más profundo, respetando, porque nadie tiene la biblia del fútbol. Pero soy el responsable máximo y tengo que analizar más profundamente".

Volvería a fichar a De Jong

Monchi tiene claro que el delantero debe marcar. "No puedo escurrir el bulto, un delantero está para marcar goles. No voy a decir que hace un buen trabajo, que fija a los centrales, que... Pero después de conocerlo, y verlo entrenar y actuar, si tuviera que volver a fichar a De Jong lo ficharía", ha dicho taxativo,

Del mismo modo, ha asegurado que él estará encantado marque quien marque. "Ya lo he dicho otras veces, yo canto igual los goles y me hacen igual de feliz si los marca De Jong, Dabbur, Munir o Chicharito". Y sobre el rumor de que Dabbur no juega por ser un fichaje de Caparrós, ha dicho: "El que piense eso es que no me conoce. Siempre lo he dicho, yo soy del Sevilla y me hará tan feliz un gol de Dabbur como uno de De Jong", ha dicho el director deportivo, que también ha dejado claro alguna vez que el fichaje del internacional israelí es una gran gestión que él habría hecho.

"El Sevilla tenía que hacer una plusvalía, era una opción y se afrontó con entereza. En ese pensamiento ambicioso que yo tenía, en la cabeza tenía algo distinto en al gunos matices que no se han hecho, porque no se han hecho salidas como yo pensaba, Hya un coste de amortización, por jugadores que están costando 20 millones e euros, quye pertenecen al Sevilla, están cedidos y no están jugando en el Sevilla. Es un costo importante, que podría en circunstancias normales ser la cifra de tres jugadores que estuvieran jugando en el Sevilla".

Asumir la responsabilidad y analizar

Los cuatro goles del Camp Nou, los tres de Éibar... Es normal que haya alguna duda en la planificación o en Lopetegui. "Respeto al que pueda dudar, pero ya he dicho lo que pienso de la planificación y lo que pienso de Lopetegui. Aquí el único juez es el tiempo. Yo aquí hoy tengo que ayudar a los míos, y ayudar internamente al entrenador a buscar soluciones. Habré ido al Camp Nou 35 ó 40 veces, y la sensación de dominio hasta el minuto 25 la he tenido pocas veces. Sabía lo que el míster quería hacer y lo estaba haciendo. Y eso es lo que me hace más positivo, que el equipo tiene una idea, tiene una identidad".

Monchi reconoció que hubo errores individuales de De Jong, de Vaclik... "Pero me preocuparía más que el míster estuviese dando bandazos. Tenía una idea, un objetivo, y lo hizo. Hay un matiz individual que cambia el devenir del partido, y eso es lo que tenemos que analizar. Que la gente dude de De Jong, de Vaclik, de Navas, de la planificación..., tenemos que convivir con ello y buscar soluciones".

Además, ha hablado de no buscar excusas, sino analizar, y buscar soluciones. "He madurado en Italia en no buscar excusas, el tiempo es muy largo y lo que hoy es blanco mañana es negro. Veníamos de Qarabag como una nube, habíamos ganado 0-3, con ocho jugadores nuevos en el equipo. Y en Éibar todo lo contrario. Yo ayer me senté en el autobús y hablamos, en un diálogo constructivo, sin escurrir el bulto. Él asumiendo su responsabilidad y yo asumiendo la mía. Así se construyen los grandes equipos".

Lopetegui y la afición

A Monchi se le ha preguntado por la difícil relación entre Lopetegui y la afición, en una parte de la cual sigue sin calar el ex seleccionador. "La única manera de cambiar la opinión de los aficionados es con resultados. No hay otro factor que pueda inclinar la balanza que con resultados. La empatía se consigue levantando plata y consiguiendo objetivos". Insistido Monchi sobre lo difícil de lograr algunos objetivos, ha replicado: "A la afición sevillista no se le puede vender mediocridad, hay que venderle la realidad con la que ha crecido. Yo he estado en Roma y el Sevilla en ese tiempo ha llegado a una final de Copa y a los cuartos de final de la Champions. Tenemos que seguir con las señas de identidad. Es muy difícil conseguir plata y ser cuarto, pero es más difícil si no te lo pones como objetivo"

Vaclik y los muchos goles encajados

Otro asunto espinoso es el de la portería. Vaclik está dando muestras de dudas, como los dos goles de falta que ha encajado, en Ipurúa y en el Camp Nou. "Desde Roma me parecía un magnífico portero y ahora que lo veo entrenar y competir lo sigo viendo como un magnífico portero. Los porteros también tienen racha y muchos de los goles que está encajando, algunos sin responsabilidad, entran. La confianza en los porteros, en Tomas, en Bono, también en Javi, es grande. Diego López estuvo aquí seis meses y cadas vez que tiraban era gol, no era responsable, y de aquí se fue al Madrid, y a Milán... A veces no es responsable el portero y necesitas un partido que te cambie el signo, un partido en el que hayas ganado tú el partido. Tomas es un tío encantador y muy reflexivo y ayer hablábamos tras el partido y yo le dec´ñia que esto va a cambiar seguro. Es un portero que nos ha dado muchos puntos".