Monchi y José María del Nido Benavente expresan su pesar por la muerte de Rafael Carrión

Dos de las personas clave en el Sevilla Fútbol Club contemporáneo, Ramón Rodríguez Verdejo y José María del Nido Benavente, han expresado su pesar por el fallecimiento, hoy viernes, de Rafael Carrión, que fuera presidente de la entidad de Nervión, como el abogado. Carrión, que tenía 81 años de edad y estaba hospitalizado, era el segundo máximo accionista del Sevilla.

Desde Birmingham, Monchi ha expresado a Diario de Sevilla su enorme tristeza por la noticia. "Solo puedo expresar mi pesar más profundo y así se lo he transmitido a sus hijos. Me unía un gran cariño con Rafael y es el que mantengo con toda su familia. Se va un grandísimo sevillista", ha manifestado el ex director deportivo del Sevilla, que durante la presidencia de Carrión entre 1997 y 2000, seguía siendo portero de la primera plantilla, primero, y luego delegado del equipo.

También José María del Nido Benavente, otro ex presidente y que relevó en el cargo al sucesor de Rafael Carrión, Roberto Alés, expresaba en la red X (Twitter) su pesar por la tristísima noticia. "Quisiera mostrar mis condolencias a la familia Carrión por el fallecimiento de D. Rafael Carrión, expresidente del @SevillaFC. Que Dios lo tenga en su gloria".