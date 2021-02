El Sevilla ha sufrido una decepción ante el Dortmund, pero su director general deportivo, Monchi, se ha mostrado optimista tras lo expuesto por su equipo en el segundo tiempo. "Ellos han cometido un pequeño error, nos han dado vida", ha indicado Monchi.

"Ha habido dos tiempos, en el primero han sido muy superiores. Hemos errado en algo que no debíamos, las pérdidas de balón. Ellos tienen potencia y velocidad, así han sido dos de los tres goles. Son virtudes de ellos, sabíamos ese potencia. No hay nada que achacar. El camino está en el segundo tiempo, hemos apretado más arriba, les hemos dejado salir menos. Hemos hecho un buen segundo tiempo, el resultado es negativo pero estamos con vida", indicó Monchi, que elogió la calidad del rival: "No voy a descubrir a Haaland, pero no sólo está él, hay jugadores como Sancho, Can, Dahoud... Han estado a un nivel muy ato, cuando un equipo tiene esa calidad y pegada hace daño".

El director deportivo sí ha elogiado la reacción de su equipo en la segunda parte. "Hemos apretado más arriba, con los laterales y los puntas. Hemos dado un paso adelante, ellos han pagado el esfuerzo del primer tiempo, hemos recuperado antes el balón. No ha habido transiciones de ellos, hemos estado más cerca de lo que queríamos", ha indicado Monchi, que ha finalizado con ese mensaje de optimismo: "Ellos han cometido un pequeño error, nos ha dado vida. No saben de nuestra capacidad, como indica nuestro himno 'Dicen que nunca se rinde'. Las opciones son menores pero alguna tendremos. Lo utilizaremos para motivarnos e iremos con la ilusión de hacer una gesta importante".