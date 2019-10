El director deportivo del Sevilla, Monchi, repasó la actualidad de la entidad nervionense en una nueva entrevista, esta vez en Canal Sur Televisión. En ella avisó de la necesidad de lograr los objetivos deportivos para que las cuentas salgan, ya que el volumen de gastos hace ineludible los ingresos por participación en la Champions.“Tenemos que estar en la pelea y no caernos de esa lucha. Ojalá podamos quedar entre los cuatro primeros. A priori, los tres primeros puestos están sorteados. Hace poco hemos visto el presupuesto del Barcelona, que es de mil millones de euros… No es fácil. Para ese plan estratégico de crecimiento que tenemos, se me antoja fundamental estar en Champions”, comentó.

El de San Fernando también abordó asuntos deportivos, como el debate ya manido de la titularidad de De Jong. “Luuk hace una media de 11 kilómetros por partido, un dato que para un punta es muchísimo. Es como si un centrocampista hiciera 14 kilómetros. Tu sistema está basado en los once, nosotros no jugamos diez más uno, jugamos once. El míster te razona las cosas y maneja el grupo. Afortunadamente hay pocos lesionados, siempre hay 22-23 jugadores disponibles y cualquier decisión puede parecer incomprendida en ese sentido”, precisó el técnico gaditano.

Monchi está contento con la imagen que está dando el Sevilla y con la confección de la plantilla, a la que han llegado dosis de carácter y de músculo, aspectos muy necesarios en el equipo y de lo que adolecía en los últimos tiempos. “Queríamos un equipo que reflejara el sentir del sevillismo, intentando darle más físico. No significa que sólo con correr baste para ganar, no es eso. La mano de Lopetegui, con esa presión alta tras pérdida y siendo dominador en los partidos, a excepción de la segunda parte de Eibar y de los minutos en Barcelona, se está viendo”, puntualizó.

El ex guardameta pidió paciencia con Dabbur y elogió la longevidad de Jesús Navas: “Va a batir todos los récords en el Sevilla. Está nuevo. Tiene el elixir de la eterna juventud y sigue disfrutando de él. Es difícil pensar en el final de Jesús Navas. Su vinculación con el Sevilla irá hasta donde él quiera”.