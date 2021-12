Monchi: "Pocos grupos he tenido que representen mejor el espíritu de nuestro escudo"

Twitter es para Monchi un altavoz, también un termómetro, con el que se dirige a su afición en los momentos en los que cree oportuno decir algo de importancia. Con el termómetro mide también el estado de ánimo de los suyos. Pero ante todo suele poner el acento donde cree que es necesario u oportuno. Que lo haya hecho ahora, en vísperas del partido de Salzburgo y tras el sufrido triunfo ante el Villarreal, no es casualidad.

El director general deportivo, al igual que hiciera Julen Lopetegui tras el encuentro ante los amarillos, se mostró orgullosísimo de la respuesta de su equipo. Igual que otras veces ha elogiado a la afición por su comportamiento, ahora les toca a los futbolistas, sin menoscabo de que la actitud de la grada, en los momentos finales del partido sobre todo, cuando apretaba el Villarreal, fuera dignísima de elogio.

"Tendrán días mejores y días peores, podremos perder o ganar, pero pocos grupos he tenido que representen mejor el espíritu de nuestro escudo y la filosofía de nuestro club, que estos tíos. Honor a ellos", escribió Monchi en Twitter.

Lopetegui también les dio honor a los suyos, incluso dando nombres, algo que no suele hacer. Habló de héroes y asimismo se mostró orgullosísimo de cómo están respondiendo a los esfuerzos continuados y las continuas exigencias. "Venimos de donde venimos, estamos como estamos, venimos de jugar un partido a 120 minutos hace tres días, jugadores que han sido héroes hoy... Gonzalo (Montiel) jugó 120 minutos y hoy ha competido como un animal, Lucas (Ocampos) tuvo que jugar con la prórroga 90 minutos casi y hoy ha tenido que jugar; Joan Jordán... No podíamos apretarles en la segunda parte porque estábamos al límite. Pero hemos competido muy bien. Excepto una ocasión muy clara que han tenido, no recuerdo ninguna ocasión más".

Por ello, su conclusión fue clara: "Estoy muy orgulloso y muy contento con mi equipo. Hemos conseguido un triunfo muy, muy complicado y muy difícil ante un equipo muy bueno". "Las palabras equipo, solidaridad, esfuerzo, grupo nos tienen que guiar en los momentos complicados", añadió el guipuzcoano, que envió un claro mensaje a los suplentes: "Todo el mundo tiene que subirse al carro más que nunca, necesitamos a todos, cuando digo a todos es a todos. Todos tienen que tener la mentalidad a punto para poner su granito de arena".