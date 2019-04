Cuando el Sevilla, a través de su cuenta de Twitter, dejó caer el pasado 11 de enero con un elocuente y suspensivo "tic, tac, tic, tac" que estaba fraguándose una operación de altura ya se intuía que se refería a Munir. El bajo coste de la operación, apenas un millón de euros, no le quitaba interés a la noticia, porque Munir es un futbolista de pedigrí a sus escasos 23 años. Su gran partido ante el Rayo Vallecano fue la ratificación definitiva de que la apuesta del departamento de fútbol del Sevilla fue un acierto pleno. "Gestión de Caparrós, Gallardo y Marchena por cierto", escribió el director de comunicación del club en las redes sociales como réplica a un elogioso mensaje a esa gestión, que contrasta con otras muy criticadas.

La indudable relación calidad/precio de Munir El Haddadi (El Escorial, 01-09-1995), internacional sub 21 y sub 19 e incluso debutante con la absoluta, tardó en ponerse de manifiesto. El ex azulgrana, después de esperar varios años su oportunidad en el Camp Nou, se decidió a dar el salto de verdad, tras su cesión al Valencia y al Alavés. Puso mucho de su parte y presionó para no renovar y propiciar un traspaso a la baja... Por un millón de euros, un poco más de lo que llegó Sarabia en 2016, el Sevilla fichó a otro joven talento al que le estaba costando asentarse en la élite. Y al llegar a Nervión le pasó algo parecido.

Desde su primer partido como titular, en la Copa ante el Athletic, el madrileño demostró unas enormes ansias por agradar. Jugó incluso con precipitación, quizá llevado por la voluntad de devolver la confianza que le mostraba el Sevilla dándole esta oportunidad. Y se lesionó muscularmente.

Pero Munir siempre ha dejado muestras de su calidad y su trabajo cada vez que ha jugado, pese a que el gol se le resistió. Ahora, en menos de dos semanas, con su gol en el derbi y el doblete ante el Rayo, ha tranquilizado a los escépticos. Ya lleva cuatro goles y el jueves, además de los dos tantos, le dio a Ben Yedder el cuarto. En septiembre cumplirá 24 años.