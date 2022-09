Munir se despide entre lágrimas y cariñosos mensajes de sus compañeros

Munir El Haddadi se ha despedido entre lágrimas y emociones sinceras del Sevilla en un acto en el que han participado José Castro, Monchi, Julen Lopetegui, los capitanes Jesús Navas y Rakitic y muchos compañeros que le han dedicado sentidos y emotivos mensajes en el que han destacado sus valores. Valores como su corazón, su aportación dentro y fuera del campo, su calidad humana y su alegría en el vestuario.

El futbolista ha mantenido como ha podido la entereza anímica ante los sucesivos mensajes de cariño que ha ido recibiendo, en directo o a través de un vídeo con mensajes de compañeros o ex compañeros como Banega. En-Nesyri incluso le ha hablado en árabe. Todo ha resultado muy familiar y sincero. Munir deja huella en el vestuario y al mismo le dejó un mensaje como remate de su despedida.

El futbolista, acongojado por la emoción, embargado por las lágrimas y con la voz entrecortada, ha leído un discurso muy sentido, y muy agradecido.

"Quiero daros las gracias por haber venido en un día tan especial. Traigo algo preparado, pero sale del corazón. Quien me conozca sabe que no soy un h ombre de palabras, pero hoy toca hablar, me despido del Sevilla FC y del sevillismo. Es un día para dar gracias, al Sevilla FC, al presidente, Pepe Castro, al vice, José María, a todo el consejo y a Monchi por organizar este acto. Gracias a todos por la confianza y el cariño en estos tres años, y a Joaquín Caparrós, Paco Gallardo y Carlos Marchena por apostar en su día por mi fichaje. Gracias a todos los entrenadores que he tenido e nesta maravillosa etapa, gracias a Pablo Machín, gracias a Joaquín y a Julen Lopetegui. Gracia a todos los compañeros, algunos de los cuales ya son familia para toda mi vida. Gracias a todos los empleados por el trato", comenzó Munir.

Y continuó: "Y por supuesto gracias al sevillismo, porque los sevillistas me habéis hecho sentir querido en todos los momentos, en las buenas, pero también en las malas y eso no tiene precio. Me voy orgulloso de haber dado todo lo mejor de mí, de haber intentado sumar dentro y fuera del campo. Me voy contento de haber marcado goles importantes. Me quedo con el gol de mi primer derbi, con el que sentí por primera vez esa conexión mágica con esta hinchada increíble. Y también con el gol que nos metió en Champions, en esa temporada de pandemia en el nuevo San Mamés, donde no habíamos ganado nunca. Me voy feliz por haber participado activamente en la consecución de la sexta Europa League. Aquellas dos semanas fueron increíbles, por todo lo que vivimos dentro del campo pero también en esa concentración de Düsseldorf que no olvidaremos jamás. Aquella UEFA fue y será inolvidable por la enorme alegría que le dimos al sevillismo en uno momento tan complicado para la sociedad. Haber puesto mi granito de arena me da muchísima felicidad".

También hizo un repaso de lo que ha recibido del club que deja después de tres años y medio, 113 partidos oficiales, 25 goles, 7 asistencias, y un título que lucía en el antepalco. "El Sevilla me ha dado mucho, aquí he sido campeón y aquí he alcanzado la internacionalidad para cumplir el sueño de acudir al Mundial. Portar el brazalete de este club, aunque haya sido de forma momentánea, para mí ha sido un honor inmenso. No habría goles suficientes para agradecer todo lo que este club me ha dado. Sólo una cosa para terminar, un mensaje para mis compañeros. Si algo que se aprende en este club es que nunca hay que rendirse. Conozco de primera mano vuestra calidad, vuestra profesionalidad y sobre todo vuestra calidad humana. Estoy seguro de que con el apoyo del sevillismo le vais a dar la vuelta al complicado arranque que hemos tenido. Os deseo todo lo mejor y aquí tenéis por siempre y para siempre a un amigo, a uno de los vuestros. Gracias, Sevilla".