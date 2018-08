Notable en amistosos 'oficiales' (3-0)

El Sevilla de Machín sigue dando pasos firmes en su reconocible puesta en escena. El cuadro nervionense visó su definitivo pase a la fase de grupos de la Liga Europa por la sencilla razón de que tuvo la virtud de saber hacer de una competición oficial una sucesión de amistosos con el premio de las clasificaciones para la siguiente ronda y con el inconveniente de disponer sólo de tres cambios en estos tiempos de laboratorio y de hacer más pruebas que otra cosa. Esta vez le tocó el turno al Sigma Olomouc como antes le sucedió al Ujpest y el Zalgiris, en ese caminar firme, sin generar ningún tipo de dudas.

Machín demostró desde el inicio que es un entrenador desconfiado. Hace muy bien, por cierto. Nada de conceder ni la más remota opción a una debacle desde la misma confección del once inicial. No menos de seis teóricos titulares había en el mismo para que la combinación con los menos habituales hiciera casi imposible cualquier posibilidad de una remontada por parte de ese voluntarioso, sólo eso, equipo que responde por Sigma Olomouc.

Y, lógicamente, ese mensaje por parte del técnico soriano iba a calar en sus futbolistas. El Sevilla salió fuerte, con ganas de marcar las distancias y de transmitirle al adversario que iba a tener muy difícil repetir la actuación de una semana antes en Moravia. Los blancos, incluso, debieron ponerse por delante en el marcador a los siete minutos y no fue así porque uno de los suyos, concretamente Nolito, ejerció de inesperado defensa al evitar en la misma raya que un cabezazo de Arana se convirtiera en el 1-0.

No importaba tampoco, estaba muy claro que aquello iba a quedar sentenciado prontito. También pudo hacerlo el propio Nolito cuando tuvo ventaja para plantarse solo delante de Buchta, pero el sanluqueño sacó el brazo y eso provocó una falta en una acción en la que lo más fácil era el gol. Después llegarían dos disparos lejanos de Gonalons y de Banega. El tanto se seguía retrasando, pero ya se pudo contabilizar en torno a los 20 minutos. Jugada de Franco Vázquez en el costado, pase que no llega a rematar Nolito cuando lo tenía todo a su favor, Arana lo pelea y Gonalons realiza un buen gesto técnico para definir con la izquierda.

El Sevilla, por fin, se había puesto con ventaja y desde entonces lo tendría aún más cuesta abajo, pues Banega manejaba la situación desde el centro del campo. El argentino, siempre con Gonalons como magnífico escudero, manejaba todas las situaciones, desde la recuperación en múltiples ocasiones hasta las aperturas y la búsqueda de los balones interiores.

Todo era muy fácil y más aún cuando una jugada de estrategia era devuelta al interior del área pequeña por Franco Vázquez para que Nespor se equivocara de portería. El delantero centro checo peinó la pelota hacia su portería para que el colchón del Sevilla se hiciera aún más mullido con vistas a no tener ni el menor padecimiento durante el resto del encuentro.

Aquello, lógicamente, se iba a convertir en un entrenamiento exigente con público. Con mucho sudor, eso sí, por el calor, pero con la comodidad que siempre otorga un resultado tan claro a favor. ¿Quiere esto decir que el Sevilla comenzara a sestear desde ese momento? Pues no, la verdad es que los blancos siguieron ejercitándose sobre el césped con intensidad y no incrementaron las distancias en el marcador durante el primer periodo porque hay futbolistas, como Nolito, a los que no le salen nada en la faceta de la finalización.

Pero tampoco pasaba nada, aquello había quedado resuelto y sólo restaba dejar una buena imagen a esos 30.000 sevillistas que se habían dado cita en las gradas del Ramón Sánchez-Pizjuán. Otra incógnita a resolver era cuándo iba a decidir Machín que Banega, particularmente, Andre Silva y Franco Vázquez se iban a ir a la ducha para estar más frescos en el inminente derbi del domingo. También había que saber si el holandés Promes tendría tiempo de llegar a la grada y tanto fue así que pudo celebrar el último gol de Ben Yedder. El Sevilla había sabido convertir estos partidos oficiales en los amistosos propios de estas fechas. El cinco veces campeón jugará Liga Europa.