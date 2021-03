Ocampos y Diego Carlos, sus posturas para la renovación de sus contratos

Dos de los pilares del Sevilla actual, Diego Carlos y Ocampos, están en plenas conversaciones para la renovación de sus contratos, pese a que a ambos les queda todavía tiempo de relación contractual y tienen buena sintonía con el club.

Aun así, en vista de que el mercado se mueve hacia los futbolistas que más llaman la atención y es indudable que el brasileño y el argentino son de los que han mantenido alto el listón de su rendimiento en el Sevilla, el club de Nervión quiere revisar sus contratos para atarlos mejor ante las posibles tentativas.

Ocampos habló del asunto en una entrevista concedida a Canal Sur Radio. "Estoy muy agradecido a este club y me hizo muy bien en lo personal llegar aquí. Me encanta la ciudad, lo que se dio en estos dos años y ojalá que se dé. Estoy muy feliz y no pienso en otro lugar que no sea esto. Ya veremos lo que pueda pasar a final de temporada", reconoció el atacante argentino, cuyo contrato, firmado en el verano de 2019, expira en 2024.

No obstante, prefiere aparcar eso hasta el final de la actual temporada. "Quedan diez partidos importantes y mi cabeza no está para pensar otras cosas. Ya tenemos suficiente con lo que vivimos día a día en el club, así que vivo el presente y ya se verá lo que pasa en el futuro", añadió Ocampos.

Diego Carlos es otro de los futbolistas con los que está negociando el Sevilla su renovación, igual que pasa con Ocampos, Jesús Navas, Fernando... El central brasileño fue el primer fichaje de la segunda era de Monchi en el Sevilla, aterrizó el primero, prácticamente en junio, y firmó por cinco años, con lo que tiene contrato también hasta 2024.

Pero su importancia en el equipo ha sido constante y creciente desde aquel ya lejano verano de 2019. En una entrevista al diario As reconoció las conversaciones. "Ésta es mi casa, estoy muy contento con el club y la afición. Es cierto que vengo hablando con Monchi y con el Sevilla y creo que he hecho un buen trabajo. Veremos qué vamos a hacer, si nos ponemos de acuerdo", asegura de forma algo más críptica que Ocampos.