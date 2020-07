Ocampos: "Sentís que, juegue contra quien juegue, el Sevilla compite"

Lucas Ocampos es estrella en el Sevilla y también lo es en su país Argentina, que, pese a haber jugado poco en la selección, ha conquistado por todo el ruido que está haciendo en Europa y en España gracias al Sevilla.

Tanto que el diario Olé le dedica una portada con una entrevista en exclusiva en la que el extremo y máximo goleador del Sevilla habla de Messi, de Cristiano Ronaldo (a quien considera su ídolo), de la albiceleste y de su momento de forma, que considera que es el mejor de su carrera.

También muestra su gratitud al Sevilla. "Sí, este club me dio un montón de cosas. No sólo en lo futbolístico: en el día a día a mí y a mi familia, que era lo principal. Si la familia está bien, uno siempre está bien. La cabeza para nosotros es lo más importante. España me dio tranquilidad en un club que la gente te cae cada vez que estás en el estadio, me tocó un grupo hermoso en el vestuario, fantástico. Y sentís que el club compite. Juegues contra quien juegues, compite. Si no se gana, se empata. Si se pierde, se pierde 1-0 o por un gol... La única vez que fue por más de dos goles fue contra el Barça en el Camp Nou. Fue el único partido en el que fueron muy superiores. Le podemos pelear a cualquiera y eso te da motivación para el objetivo que estamos intentando alcanzar: clasificar a la Champions".

Ocampos se siente muy querido en el Sevilla y muestra que sus objetivos más inmediatos son "para este año, terminar entrando en la Champions con el Sevilla y poder jugar un partido oficial con la selección, que estaba convocado para eliminatorias y se terminó suspendiendo por el coronavirus. Obviamente, jugar un Mundial es el sueño de cualquiera, pero hay que trabajar porque falta todavía falta mucho".

El argentino se ha convertido en poco tiempo en un ídolo en el Sevilla, en su máximo goleador con 14 dianas y en un referente.