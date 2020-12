Ocampos: "Fue muy igualado, pero ellos metieron la suya"

Lucas Ocampos, que no termina de recuperar el gran nivel que exhibió la pasada temporada, analizaba la derrota del Sevilla ante el Real Madrid nada más concluir el partido: "Nos queda un sabor amargo, ha sido un partido muy igualado, pero ellos metieron la suya y nosotros no. Por momentos ellos llegaban a portaría pero sin peligro, la única la de Bono que rechazó, pero a la segunda te hicieron el gol, estos equipos son así y no te perdonan".

Destacó el atacante argentino el buen trabajo defensivo del Real Madrid: "Ellos se han cerrado bien, el Real Madrid es un equipo muy difícil y no teníamos espacios, habrá que pensar en los próximos partidos. No sé si merecimos nosotros algo más, pero sólo nos queda seguir trabajando".