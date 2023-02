Oportuna rectificación en la política de activación de abonos del Sevilla

El Sevilla dio curso este mes de febrero a una nueva política para la activación de los abonos ante los partidos que, como los de la Europa League que comienza la semana pasada, están fuera de abono y tienen entrada bonificada, como es el caso del Sevilla-PSV, para el que 20.000 abonados ya han activado su carné, superando a una semana del partido los 16.000 del Sevilla-Dinamo de Zagreb de la pasada campaña.

Se trata de una oportuna y necesaria rectificación dado que anteriormente los socios que, por uno u otro motivo, no lo activasen en el plazo previsto se quedaban sin poder ver a su equipo, a no ser que pagasen una entrada de público normal, no bonificada para socio.

Ahora, el club garantiza que cada socio tendrá derecho a entrada bonificada en el estadio si activa el carné hasta el día antes del encuentro, si bien no le puede garantizar que sea su localidad habitual, dado que muchos de los sitios no activados son vendidos como entradas para el público una vez cumplido el plazo de reserva de asientos. En el caso del Sevilla-PSV, ese derecho se reserva hasta el miércoles 15 de febrero.

Ésta era la razón, la venta de entradas de los abonos no activados, por la que el club emplazaba a sus socios a activar su abono hasta una fecha concreta, a veces demasiado lejana del partido aún. Así sucedió por ejemplo con el Sevilla-PSV, cuyo plazo inicial era el viernes 26 de enero, cuando el partido se disputará el jueves 16 de febrero.

En vista de que muchos socios aún no habían activado sus carnés para el partido de play-offs de la Liga Europa, el club amplió en primer lugar el plazo hasta el miércoles 1 de febrero. Pero, llegado este día, lo que hizo el departamento del área social fue anunciar el cambio de política, por la que el que no lo haya activado aún puede acceder a su entrada bonificada como socio -es fuera de abono el Sevilla-PSV- a través del portal de entradas.

Eso sí, los socios que no