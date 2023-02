Del triple error de Montiel al triple 3-0 de Sampaoli

Gonzalo Montiel, el héroe de Argentina al lanzar el penalti decisivo en la final del Mundial ante Francia, ha vuelto a ser el villano del Sevilla. Urge recuperar al lateral derecho, titular obligado por la lesión muscular que sufrió Jesús Navas ante el Elche y de la que estará de baja hasta la semana próxima o la siguiente. Montiel se vio demasiado retratado en el Camp Nou. Pero eso debe ser ya agua pasada, salvo como lección práctica. El Mallorca espera.

El triple error de Montiel, protagonista pasivo en los tres goles del Barcelona, propició la tercera derrota de Jorge Sampaoli en el Camp Nou en otras tantas visitas: en su primera temporada perdió por 3-0 en el partido de Liga y también por 3-0 en el de vuelta de la Supercopa de España, que el Sevilla jugó como subcampeón de Copa al perder precisamente la final copera ante el equipo azulgrana en el último partido con el Sevilla de Unai Emery, en 2016.

Curiosamente, la web de estadísticas Whoscored destacaba en sus baremos a Montiel con el segundo ratio, con 6.46 puntos, sólo por detrás de Acuña, con 6.73. Destaca el argentino como el futbolista como el que más duelos aéreos ganó en el Sevilla (3), el segundo en toques al balón (58, por 70 de Badé) y realizó 3 despejes (por 7 de Gudelj y 5 de Badé). Pero también fue el que más cayó en fuera de juego (2 veces) y estuvo en la media del Sevilla de controles malos (2).

Pero lo más obvio y determinante fue su actitud en los tres goles del Barcelona, y en algún otro ataque azulgrana que no terminó en gol por poco. En el primer tanto incluso pasa por delante suya Jordi Alba, no por detrás, y no lo sigue. En el segundo es Gavi el que se desmarca por su espalda y el argentino no hace ni amago de cerrar el centro pasado de Raphinha. Y en el tercero, salta midiendo horrible para despejar el centro de Frenkie de Jong a Jordi Alba, el balón lo supera y se queda fuera de sitio para tapar el centro del capitán azulgrana a Raphinha.

Tan obvia fue su desconcentración continua que hasta Xavi se refirió al argentino en su rueda de prensa. "Montiel marcaba fuera de posición, por lo que Jordi Alba tenía espacio para correr por detrás. Podía combinar con Gavi o Lewandowski".

Paradójicamente, Sampaoli se había referido en su charla táctica a la plantilla sobre la línea defensiva, difundida por el canal de Youtube del Sevilla, a la función clave de los laterales, el "quinto hombre de la línea", que debía "saltar a la presión del balón". "Los quintos son los que presionan el balón con tiempo. Cuando (los rivales) juegan con el de afuera salta el quinto", afirmó.

Montiel debió de quedarse dormido en clase... Y Sampaoli fue infiel a su discurso y muy fiel a sus pésimas estadísticas con los grandes. Toca pasar página, cerrar el tema de la defensa y mirar ya a la nueva final con el Mallorca.