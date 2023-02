Escenarios y citas que motivan especialmente a Sampaoli

Evidentemente, a todos los profesionales del fútbol les gusta visitar los estadios de los mejores equipos. En España el Barcelona y el Real Madrid, en Francia, el PSG, en Inglaterra, el Manchester City… Y son partidos en los que el entrenador del Sevilla siente un gusanillo especial. Sabe Jorge Sampaoli que todos los focos mediáticos están en estas citas e históricamente se ha sentido muy motivado por ellas, en las que además aprovecha para saludar a amigos y estrellas del rival: Messi, Neymar, Guardiola...

No hay que ir muy lejos para recordar que, aunque el Sevilla no se jugaba nada porque estaba eliminado y había sólo unos días después un derbi, para el de Casilda era un partido “especial” la visita al Etihad Stadium para medirse al Manchester City, ante el que tenía claro que no quería dar una mala imagen. El resultado ya lo sabemos, el Sevilla perdió por 3-1 ante un equipo en el que Guardiola alineó a suplentes y Marcao se lesionó antes del descanso.

Pero no le ha ido muy bien a Sampaoli en sus partidos con los grandes. De hecho, le ha ido muy mal. Ni en su anterior etapa en el Sevilla, ni en la actual, ni en Francia con el Marsella. Sólo una vez ha ganado al Madrid, ninguna al Barcelona ni al PSG.

Vayamos cronológicamente hacia atrás. Primero, el citado encuentro ante el City. Conocida la admiración que siente por Guardiola, a quien considera “el mejor”, Sampaoli salió satisfecho. “Hemos competido con el mejor equipo del mundo”.

Ya en Liga, en esta misma temporada, en el quinto partido al frente del Sevilla, Sampaoli se presentaba en el Bernabéu con mucha ilusión, pero donde caía por 3-1 ante un Real Madrid que solucionó en dos minutos. Salió muy timorato el Sevilla, con Isco como falso 9, adelantando Modric a los de Ancelotti. Empató en el 54 Lamela y se estiró el Sevilla, quizá demasiado arrojado para el escenario donde estaba, y en dos contras el Madrid sentenció. Los goles de Asensio y Fede Valverde llegaron en los minutos 79 y 81.

En Francia la pasada temporada Sampaoli perdió en El Parque de Los Príncipes por 2-1 ante un PSG que encarriló rápido el partido con tantos de Neymar y Mbappé, un partido en el que Pape Gueye fue titular. Unos meses antes, en octubre de 2021, el Marsella empataba sin goles con los parisinos en el Vellodrome. En la anterior campaña no se enfrentó Sampaoli al PSG, pues llegó con la liga empezada y ya se habían disputado los dos encuentros.

En su anterior etapa en el Sevilla Sampaoli sufrió goleadas importantes contra Real Madrid y Barcelona. En la jornada 37 de la campaña 16-17, allá por mayo, el equipo nervionense caía por 4-1 en el Bernabéu, donde a los 24 minutos ya perdía por 2-0 (Nacho y Cristiano). Después acortaba distancias Jovetic y sentenciaban Cristiano y Kroos.

Y menos de un mes antes, el desastre se consumaba en el Camp Nou, donde fue coser y cantar para el equipo azulgrana, que en ocho minutos, de 25 al 33, finiquitó el partido con un 3-0 materializado por Luis Suárez y Messi (2). En esa campaña fue cuando más duelos contra los grandes se produjeron. Hubo eliminatoria de Copa ante el Madrid, en octavos, con 3-0 en el Bernabéu no sin polémica, pues se vio lo que nunca se vio en un estadio, un penalti señalado por un empujón de un jugador a su compañero de equipo, Modric a James. El colombiano hizo dos tantos y Varane uno. En la vuelta fue el célebre 3-3 en el que Sergio Ramos firmó su divorcio total con la afición sevillista al encararse con la grada al marcar un penalti. El choque iba 3-1 con goles de Danilo en propia puerta y Jovetic (2) para el Sevilla, pero el Madrid empató con tantos de Ramos (el penalti) y Benzema en el 83’ y el 91’.

En Nervión en Liga, hubo dispar suerte ante madridistas y culés. La única victoria de Sampaoli (por 2-1) ante los blancos llegó en el debut de Jovetic, fichaje de inverno, unos días antes del anterior partido, marcando en el 90 y logrando una remontada que parecía imposible antes de que Ramos en el 85 hiciera en propia meta el 1-1 para el Sevilla. En cambio, el Barça se llevó los tres puntos con un 1-2 pese al gol inicial de Vitolo. Messi y Luis Suárez fueron los verdugos.

Todavía quedarían, más atrás en el tiempo, las dos Supercopas. De hecho, en el amago que en pretemporada hizo el técnico de marcharse a Argentina llegó a proponer disputar ambas citas antes de irse. En Trondheim (Noruega), Sampaoli tuvo un polémico estreno con la Supercopa de Europa en juego, aquel 3-2 y aquel balón perdido cuando el título estaba en la mano con un 1-2 en el minuto 90 (Franco Vázquez y Konoplyanka) que propició que Sergio Ramos forzara la prórroga.

En la Supercopa de España no hubo opciones, con dos triunfos en la ida y en la vuelta del Barcelona por 0-2 y 0-3.

Siempre con falso ‘9’

Curiosamente, el de Casilda no suele variar su estrategia operativa cuando visita a un grande. Históricamente, ha prescindido siempre del 9 y ayer volvió a dudar de alinear a En-Nesyri para “no dejar jugadores descolgados”.

Este año lo hizo con Isco en punta en el Bernabéu, ante el Manchester City fue el Papu Gómez con Rafa Mir de extremo e incluso con el Marsella ante el PSG puso a Payet de falso 9. En su anterior etapa lo común era que en las visitas a Madrid y Barcelona Ben Yedder se quedara en el banquillo y fuera Correa o después Jovetic quienes jugaran como hombres más adelantados y también con capacidad para esperar desde atrás y sorprender con espacios.