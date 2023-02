Sampaoli: "La plantilla es la que hay; internamente habrá discusiones"

El entrenador del Sevilla, Jorge Sampaoli, ha dejado entrever que no está del todo satisfecho por cómo ha quedado la plantilla tras el mercado de invierno a tenor de sus palabras en la rueda de prensa previa al partido ante el Barcelona este domingo en el Camp Nou, un duelo que considera muy difícil y en el que tendrá que jugar de una manera determinada para “no pasarlo mal”.

"La plantilla es la que hay. Si tengo que hacer un comentario lo hago adentro con la gente que corresponda. Internamente habrá discusiones, para ver lo mejor para el club. Pero prefiero que ustedes no participen de estas discusiones”, respondió el argentino a las preguntas sobre su opinión por cómo quedó el equipo, del que Monchi aseguró que “la foto” es mejor que la que había el 1 de enero. “Se quedó como está, con la ilusión de que los que llegaron se acoplen rápido para poder seguir mejorando como equipo”, agregó.

Esa mejoría apuntada del equipo fueron argumentos de Sampaoli, aunque dejó claro que esa mejoría no es tal y que el Sevilla puede decirse que está en la misma posición que estaba.

“En los últimos partidos el equipo ha ido evolucionando y los resultados han ido también acompañando, pero tenemos que estar expectantes porque como afecta tanto la derrota o el lugar donde estas en la tabla por ahí se pierde la creencia en lo que uno hace o lo que es básicamente su religión. Seguimos intentando que el equipo tenga esa evolución y que sea de cara a toda la segunda vuelta y no se cara a un partido”

El futbolista, “una lata de tomate”

A Sampaoli no le gusta la parafernalia del mercado en el fútbol. “El tema del mercado es un tema muy especial del que me cuesta hablar, porque cuando llego a un vestuario veo a seres humanos y el mercado utiliza a los jugadores como un producto. Los jugadores en estos tiempos de mercado es lo mismo que una lata de tomate. A veces se manejan valores estrepitosos y a los seis meses son prestados por nada. Como ejemplos pondría a Ocampos o Bryan Gil que volvieron a un lugar para ser felices. Los jugadores son manejados por gente que quieren sacar provecho. Lo único que le queda al futbolista es tratar de ser feliz jugando a la pelota y se lo están sacando todo el tiempo porque son manejados como un producto”.

Gueye, fuera de Europa. “Estoy incómodo de que se quede fuera. Entró Óliver porque necesitamos 4 españoles y también por merecimiento propio. Gueye hubiera sido un jugador importante en Europa, ya conoce el torneo, pero no se pudo inscribir”

Januzaj. “En la transformación, con los jugadores que llegaron, se quedó sin sitio. Extremos había muchos. Es un jugador que con el talento que tiene lo mejor es que compita con más participación, que llegue a junio con más partidos y pueda evaluarlo”.

Jugar bien ante el Barça. “Importante es el hecho de ganar. En la situación que estamos es fundamental. El cómo hay que ver qué tiempo le podemos robar la pelota al Barcelona. Son desafíos. Es muy importante tener una forma de cómo ganar, pero lo trascendente es ganar. Creo que jugando mejor es más fácil, pero no siempre”.

20 años sin en el Camp Nou. “Hay una gran diferencia presupuestal, muchos años jugó Messi ahí y eso lo hace aún más grande a ese club y más difícil de ganar. Hay dos ítems, la ilusión y el miedo. Hay que generar un punto intermedio que nos genere la oportunidad de competir ante un equipo que juega muy bien. Allí casi nadie puntúa, pero la idea es seguir luchando. Siento que en dos partidos si te va mal estamos en el mismo lugar, y estamos en el mismo lugar sinceramente. Cualquier punto que nos ayude, más con estos rivales, será bienvenido”.

La baja de Dembele. “Termina siendo determinante. Ha demostrado una particular adhesión a ese proyecto y es mucho mejor que no juegue”.

Replegados. “Suso y En-Nesyri han sumado contundencia y es lo que necesitamos, pero no podemos temer jugadores descolgados, así que no sé si no jugarán alguno de ellos. El Barcelona aprovecha la superioridad cualitiva o cuantitativa, tenemos que estar juntos. Han crecido los rendimientos individuales y eso lleva a lo colectivo. La clave está en hacer un partido que sepamos bien dónde jugarlo, ellos tienen muchos jugadores cerca del balón por eso recuperan rápido y tienen buenos defensores que hace difícil que se ganen duelos. Si jugamos con el poderío de ellos seguramente lo vamos a pasar muy mal”.

Bryan Gil, para jugar. “Está en ritmo, no viene compitiendo, pero es muy joven y tiene mucha energía y muchas ganas de jugar en este club”.