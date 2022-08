Lopetegui: "No adivino a entender qué penalti ha pitado"

Julen Lopetegui reaccionó molesto a la forma en la que se solventó el partido en El Sadar entre Osasuna y Sevilla. "Justo cuando nos habían dicho que no se iban a sancionar esas acciones, nos pitan un penalti que no comprendo. Nos habían dicho que no se iban a pitar los penaltitos. Que los penaltis deben ser un acto de justicia contundente. Y no adivino a entender qué ha pitado. Y creo que no ha sido justo", dijo en un primer momento en SFC Radio.

"Es una decisión que tenemos que aceptar, con desagrado, pero aceptarla", continuó. "En la segunda parte también hemos tenido varias situaciones bastante claras en transiciones con ventaja en la que nos ha faltado quizá el último pase. La acción del Papu que pitó fuera de juego también fue muy clara. Y luego, con el penalti, se puso complicado", dijo Lopetegui, al margen de lo ocurrido en la primera parte.

Sobre las sensaciones del Sevilla, dijo: "Es difícil sacar sacar sensaciones positivas cuando perdemos, pero pero es verdad que el equipo ha hecho cosas para haber obtenido otro resultado. Debemos intentar mejorar las cosas que no son tan positivas y tratar de quedarnos con las positivas".

"No hemos conseguido marcar ese segundo gol y esa jugada del penalti ha sido definitiva", afirmó en un primer resumen.

Ya en la sala de prensa abundó en lo del penalti. "Han entrado mejor que nosotros, luego cogimos el pulso, tuvimos el empate y pudimos hacer le 1-2. Y en la segunda parte estábamos siendo superiores, con transiciones de peligro y ha venido una acción determinante. Una acción difícil de entender. Hemos tenido una reunión cuyo argumento central de Medina Cantalejo era acabar con los penaltitos, entendiendo que un penalti tenia que ser algo contundente, algo justo, una mano clarísima, una patada... Pero un jugada saliendo del área, un jugador que no es alto, que abre el brazo defendiendo la posición... En la reunión nos dijeron absolutamente todo lo contrario. La primera en la frente para nosotros".

El guipuzcoano fue insistido sobre esa acción del Papu Gómez con Moncayola. "Es una acción de un jugador que va protegiendo el balón de espaldas, un jugador que no es muy alto y saca un brazo. No sé por qué lo ha pitado. Lo que trato de transmitir es cierta incertidumbre porque nos dijeron todo lo contrario. El equipo ha peleado ante un buen rival, hemos podido meter el segundo. Tenemos que mejorar, obviamente, pero sobre el penalti esa es mi opinión".

También fue preguntado por el rendimiento de los dos centrales, Gudelj y Rekik. "Creo que han hecho un buen trabajo, no ha sido un inicio fácil, pero se han rehecho, como todos. Ellos son veloces, sacan jugadas rápidas y era difícil. Hemos hecho cosas positivas en un escenario complejo. Hemos buscado situaciones en las que nos ha faltado precisión en el tramo final del juego. La lástima es esa acción, porque habría habido un final de partido totalmente distinto".