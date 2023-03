El padre de Ansu Fati carga contra el Barcelona y echa de menos al Sevilla

El padre de Ansu Fati parece arrepentirse de la decisión que tomó en su día: aceptar la oferta laboral del Barcelona para trasladarse con su hijo, Ansu Fati, a Barcelona y poder así cambiar de cantera y abandonar la del Sevilla. El ex sevillista, que tuvo la temporada pasada una gravísima lesión, ha perdido el sitio en el actual Barcelona de Xavi y eso ha hecho estallar a su progenitor. Sin embargo, con el sueldazo de Ansu Fati y su cotización de mercado es impensable cualquier regreso.

Bori Fati piensa en que su hijo merece más. Y recuerda al Sevilla... "Algunas veces yo pienso mucho en el Sevilla. Para llevarlo a casa, y después de casa lo miramos", comentó en una intervención subida de tono en El Partidazo, de la Cope nacional.

😱 ¡No te lo vas a creer!⚪️🔴 El padre de @ANSUFATI piensa en el @SevillaFC como una opción para el futuro de su hijo📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/hECtpvNm8A — El Partidazo de COPE (@partidazocope) March 29, 2023

"Ansu, cuando está contento, es imparable, es el diez del Barcelona. Yo no lo veo así ahora, está mejor que nunca físicamente, más rápido que nunca, pero no sonríe, y si sigue la cosa así, aunque yo sólo soy el padre, y él dice que no se quiere mover del Barcelona, si fuera por mí me lo llevaba al Sevilla, a casa", llegó a decir rotundo.

"Cuando estás en el Barça sabes dónde estás y que hay muchos internacionales, pero estamos hablando del 10 del Barcelona", insistió. "Cuando jugaba antes de lesionarse estaban Messi, Luis Suárez, Dembélé, Griezmann y Ansu jugaba. Dime qué delanteros son mejores que estos que te he dicho en Europa", quiso señalar.

Patrimonio del Barcelona

Bori Fati incluso ha hablado con director de fútbol del Barcelona para cuestionarle sobre la situación de su hijo: "Nos merecemos mucho más". "Mateu dice que Ansu es patrimonio del club. Han apostado mucho por Ansu, eso me lo dice claro. Cuando yo me senté para habar con Jorge Mendes lo primero que dice Ansu es que él no se va del Barça. Yo estoy pensando otra cosa, yo pienso qué pasa aquí. Y él me dice 'papá, yo acepto cualquier cosa menos esto'", indicó.

Bori Fati reconoció que su hijo sí quiere seguir en el Barcelona: "Por Ansu sí". "Dependerá de que lo quiera el Barça. Si es por mí, yo quiero ver a Ansu triunfando, porque es un tío que viene para triunfar. Hay cosas que no puedes discutir", añadió molesto.