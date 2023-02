Pape Gueye, Gudelj y Lamela regresan a la convocatoria del Sevilla

El entrenador del Sevilla, Jorge Sampaoli, facilitó la lista de convocados para el partido ante Osasuna de este domingo en el Sánchez Pizjuán con las novedades de Pape Gueye, Namanja Gudelj y Erik Lamela respecto a los que viajaron la pasada semana a Eindhoven.

El serbio y el argentino estaban sancionados en la Europa League por acumulación de amonestaciones, y el franco-senegalés no está inscrito en la competición europea. Los tres entraron en la lista en sustitución de los canteranos Hormigo, Manu Bueno y Carlos Álvarez, que estuvieron presentes en Eindhoven.

Sí formó parte de los convocados Lucas Ocampos, que no entrenó este sábado junto a sus compañeros y es duda para el encuentro frente a Osasuna. El de Quilmes lleva dos días con fiebre y será hasta el último momento cuando el entrenador, Jorge Sampaoli, decida si le da minutos en el partido. La plantilla está corta de efectivos y el desgaste tras el esfuerzo realizado el jueves en Eindhoven es grande, sobre todo porque hay determinados puestos en los que el entrenador de Casilda no tiene jugadores suficientes y los que juegan tienen que repetir esfuerzos, como Alex Telles, que tras salir de una lesión, ha tenido que jugar 180 minutos en un puesto que no es el suyo, el de central. Badé, Marcao y Rekik son baja en esta demarcación por lesión, mientras que también están fuera de combate Papu Gómez y Tecatito Corona, que ayer tampoco pudo entrenar con el grupo.

Los convocados son Bono, Dmitrovic, Alberto Flores, Montiel, Jesús Navas, Nianzou, Alex Telles, Gudelj, Acuña, Suso, Joan Jordán, Rakitic, Lamela, Gueye, Ocampos, Fernando, Óliver Torres, Bryan Gil, Rafa Mir y En-Nesyri.