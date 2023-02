Sampaoli: "Al Osasuna hay que someterlo a través del juego"

Con el respaldo de 5 triunfos consecutivos en el Sánchez-Pizjuán, el Sevilla recibe al Osasuna este domingo y Jorge Sampaoli espera una respuesta positiva de los suyos a pesar del esfuerzo acumulado. El gran desgaste realizado el jueves en Eindhoven, simado a las bajas que el equipo tiene en la defensa, complica el panorama para el entrenador argentino, que sabe que su equipo no puede fallar si no quiere verse de nuevo complicado por la clasificación en la Liga.

“La idea es ver qué jugadores están más frescos, será un partido complicado y tenemos la necesidad de ganarlo, sabiendo que hemos tenido poco tiempo con lo de Eindhoven, con el partido, el desgaste, el viaje… Debemos resolver las situaciones y los imponderables, que fueron muchos, con una plantilla que no cuenta con muchos efectivos a día de hoy y que tiene que dosificar mucho los tiempos de recuperación. Viene ahora una seguidilla de partidos y hay muchos jugadores con los que no podemos contar”, comenzó diciendo Sampaoli, que aseguró que Ocampos, con fiebre, es otro de los jugadores que están tocados y que no ha podido entrenar los últimos días.

El de Casilda sabe que el Osasuna será un rival duro y los encuentros ante este rival suelen ser muy intensos y broncos. “Esperamos someterlos a través del juego, volver a hacer el juego que hicimos en los primeros 75 minutos de Eindhoven. A través de eso ganar a un rival que tiene muy buen compromiso colectivo, muy combativo, fuerte, y que se maneja bien en pelota detenida. Todo eso le hace estar en una situación en la Liga muy válida y en la semifinal de la Copa del Rey”.

Sampaoli no afronta el duelo de este domingo como si fuera una revancha por la elimimación en la Copa del Rey por parte de los de Arrasate. “No, nosotros pensamos que tenemos que hacer un partido de mucha evolución de juego. Es un buen rival y tenemos que sorprenderlos y sacarlos de su plan en el que son muy fuertes. ¿Un partido como el de Mallorca? Dependerá de cómo estemos nosotros. Están muy encaminados a los que pasará el miércoles en la Copa y vamos a tener que manejar situaciones desde el dominio y desde los ataques”.

El argentino también fue preguntado por el estado actual de forma de Rafa Mir y una estadística que dce que es el jugador de la Liga que más cae en fuera de juego. “En-Nesyri tuvo una racha muy buena que ayudó al equipo a salir de abajo y Rafa tuvo que esperar. Eso le provocó una discontinuidad que muchas veces se refleja en su comportamiento en el juego. En la profundidad, entra a veces a destiempo... Los jugadores muestran su estado de ánimo a veces así", recalcó.

El caso 'Negreira', "desprestigio" para la Liga

Por último, Sampaoli fue consultado por su opinión en el caso Enríquez Negreira, en el que, sin conocer todos los datos, fue duro con la integridad del fútbol español. “El caso no lo conozco en profundidad. Si las pruebas son reales, manchar al futbol y a esta Liga de esta forma es muy grosero. Desmerecer este juego, hacer que deje de ser un juego limpio es muy grave y un gran desprestigio para esta Liga. Me genera tristeza por el futbol, hay mucha gente que ahorra toda la semana para comprar una entrada de fútbol. Así se engaña y se mancha la pelota", explicó recurriendo una célebre frase de Maradona.