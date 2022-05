Papu Gómez: "Hay que hacer autocrítica y ver qué pasó en la segunda vuelta"

Papu Gómez lamentaba la suerte del Sevilla y reconocía que el bloqueo mental y futbolístico del equipo es patente. El empate ante el Mallorca y la posibilidad esfumada de cerrar el objetivo de la Champions añade más ansiedad.

“Es una desilusión total. El equipo quiso ganar desde el primer minuto, tomando riesgos, estamos en un momento negativo, no quiere entrar el balón, a veces nos apresuramos, tomando malas decisiones... y todo eso hace que la confianza no sea la máxima”, explicó el argentino al acabar el encuentro.

El internacional albiceleste seguía haciendo su análisis. “A estas alturas de la temporada es difícil cambiar cosas. Hay que hacer autocrítica y ver qué pasó en la segunda vuelta. En algo estamos fallando, todos. Hay que ver qué hicimos mal y tratar de mejorarlo para la temporada que viene”.

El penalti a Ocampos. “No sé, él llega antes, pero no sé por qué no lo pitó, la vi de frente y me pareció penalti”.

El punto que falta. “Hay que tratar de levantar cabeza, de seguir, hay que rasguñear el punto que nos queda como sea, esta institución tiene que estar en la Champions la temporada que viene. Hay que ver qué errores se cometieron”