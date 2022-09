Papu Gómez confiesa, "con toda la sinceridad", que ya tiene la cabeza en el Mundial

Alejandro Papu Gómez ha reconocido en Argentina que los futbolistas que van a estar en el Mundial de Qatar tienen ya, o van a tener a partir de este mes, la cabeza en otra parte y no en la competición de sus clubes. Una polémica confesión que puede tener sus consecuencias, sobre todo cuando las peculiares fechas de esta cita mundialista, en noviembre y en plena disputa de la Liga, va a poner el foco en estos jugadores.

En entrevista con motivo de su presencia en la selección albiceleste, el centrocampista del Sevilla fue preguntado por la dureza de una temporada con muchos frentes.

“Por el momento no se me hace larga, juegas cada tres días, viajes, partidos... El último mes va a ser complicado. Antes de que arranque el Mundial va a ser complicado, hay que ver dónde vas a tener la cabeza. Con toda la sinceridad del mundo, va a ser así”, ha confesado el Papu.

Reconoce también que el inicio del Sevilla fue irregular y que el equipo necesita cambiar la dinámica para despejar las muchas dudas que ha levantado. “El Sevilla no está andando muy bien que digamos, estamos con muchos cambios, en proceso de transición, cambios de jugadores... No arrancamos bien la temporada, pero en lo personal bien. Hay Mundial de por medio y hay que cuidarse el doble”, avisa.

Prefiere ganar el Mundial a la Champions con el Sevilla

Cuestionado por si elegiría ganar una Champions con el Sevilla o el Mundial con Argentina, el jugador lo tiene claro y se decanta por la albiceleste. “La gente me va a saber entender, pero un Mundial con tu país es lo máximo, no hay mucho donde elegir”.

El Papu se ve en el Mundial, ya que es un fijo en la selección de Lionel Scaloni e incluso fue uno de los destacados en el amistoso ante Honduras (3-0), el primero de los dos partidos de la albiceleste en este parón. “Yo, sinceramente, me veo dentro, pero no por ir de soberbio, sino porque es mi deseo mayor y tengo que pensar en positivo. Me tengo que ver dentro, es una cuestión mía, no puedo verme fuera. Después pasará cualquier cosa”, comentaba.