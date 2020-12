Cualquier parecido con el nivel de expectación que lo rodeaba es, como en las películas, mera coincidencia. Tiempo hacía que no se recordaba un clásico tan clásico como un Sevilla-Real Madrid tan ayuno de fútbol, tan mediocre por parte madridista y tan falto de profundidad por el lado local. Y como corresponde a tamaño fiasco, el que ganó lo hizo gracias a un error clamoroso del portero rival que se autogoléo de forma incomprensible.

No hay rotaciones, ambos técnicos apelan a lo mejor que tienen disponible y el partido arranca prometiendo mucho. Aparece un buen RealMadrid, que tiene ocasiones de gol muy pronto, pero el Sevilla se reorganiza y todo lo que pasa hasta el descanso es un quiero y no puedo compartido. Tiene más el balón la tropa de Lopetegui y se acerca más su rival al objetivo real, que no es otro que hacer gol. Pero la verdad es que el nivel de juego no es el esperado, claro que no.

Y así se llega al descanso, con la sensación de que las expectativas abiertas no se corresponden con lo que ocurre en la yerba. El Sevilla sufre como un apagón cuando supera los tres cuartos de cancha, mientras que el Madrid confirma lo esperado, que tiene una falta de fútbol indudable. Tras el descanso, más de lo mismo. El Sevilla, incluso, hace que el Realísimo parezca un equipo menor que desea que el crono corra más que la pelota y que se acula atrás sorprendentemente.

Si alguien merece ganar es el Sevilla, pero no será así. Bono repite uno de los errores que prodigó antes y pronto sucede el lance que decidirá la contienda. Un gol en propia meta del portero marroquí que se erigirá como un muro insalvable para un Sevilla que ha dominado al Real Madrid, pero de forma inocua, sin que el resultado peligrase jamás para la peor versión madridista que se recuerda. Y es que se repitió lo de partido de expectación, partido de decepción, como en los toros.