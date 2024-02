Quique: "Ha sido una derrota muy digna"

Quique Sánchez Flores analizó la derrota del Sevilla en el Santiago Bernabéu, donde su equipo apenas salió de la cueva y sólo Isaac mostró mordiente en dos acciones, un gran pase que desaprovechó En-Nesyri en la primera parte y un remate a pase de Ocampos que repelió de milagro Lunin en la segunda. Muy poco más ofreció en ataque.

"Mientras hemos tenido piernas hemos defendido bien, las dos o tres ocasiones claras las hemos tenido. Estábamos decididos y pensábamos que podíamos llevarnos algún fruto. Su banquillo es muy bueno y sale un jugador que hace un gol desde fuera del área, eso es incontrolable", dijo en la sala de prensa del Santiago Bernabéu.

El madrileño se mostró satisfecho con la imagen de su equipo y calificó de "muy digna" la derrota, algo que no caerá bien en muchos sevillistas. "El nivel de exposición aquí es altísimo y tienes varios objetivos, si no puedes ganar, empatar, y también es otro objetivo no salir malherido ante un rival que exige tanto, estar todo el tiempo en el partido, tener la humildad para trabajar ante un rival que no te deja avanzar y te lleva a tarea defensiva. Todo lo que sea competir lo damos por bueno. De aquí salimos con conclusiones positivas porque ha sido una derrota muy digna".

La calidad de Modric, clave

Los cambios de uno y otro equipo también han sido un factor diferencial importante, según dijo. "Siempre ponemos mucha fe en los cambios, pero hay jugadores decisivos que salen y Luka (Modric) puede mejorar lo que hay. En cuanto a Sergio (Ramos) el madridismo es muy agradecido y esos aplausos y esa armonía entre el Madrid y Sergio es lo que esperábamos".

Ahora, el Sevilla se queda con seis puntos por encima del Cádiz... "Tenemos que ser súper realistas, la realidad del Sevilla es la que es, estamos a seis puntos de una posición en la que no queremos estar. Tenemos que tener mentalidad de equipo grande, y de Fórmula 1, se trata de adelantar posiciones y seguir adelante. Hace falta mucha humildad para asumir que es nuestra situación esta. Y tener alerta el estado de alerta para que el compromiso no deje de existir en ningún momento".

La falta de llegada

Se le critica con razón al Sevilla del Bernabéu, como al de Mestalla, la falta casi absoluta de llegada... "Hay campos donde es difícil llegar a la portería, y el Madrid no sólo te somete, sino que te mete atrás y estás lejos, y luego tiene búfalos en las marcas que no te dejan girar. Han sido dos ocasiones, sólo dos, pero muy claras, que podrían haber dado un giro al partido", dijo sobre las oportunidades, muy claras, de En-Nesyri e Isaac.

También habló de lo que se necesita para puntuar al menos en el Bernabéu: "Necesitas siempre una pizca de suerte. Hay que hacer un buen partido, un buen planteamiento, que los jugadores tengan su día, que el Madrid no lo tenga. Y dentro de eso hicimos lo que teníamos que hacer, no creo que tengamos que lamentar nada. Simplemente competimos bien y estuvimos en el partido que imaginábamos".

Sobre la falta previa al gol anulado, dijo: "Son de esas faltas que si son en el área son penaltis. Teníamos la tranquilidad en el banquillo de que iban a pitar falta".

Y respecto al fuera de juego posicional de Rüdiger, también se mostró conforme. "No he visto la jugada del fuera de juego, no sé si molesta o no. Pero la maniobra de Modric delante de Soumaré es muy rápida. Es una jugada interpretable en cualquier caso y por tanto no tengo mucho que objetar".