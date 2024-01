Rafa Mir no viaja a Getafe por indisposición, mientras la novedad es Lamela

Rafa Mir, en medio de los rumores que lo sitúan fuera del Sevilla, es baja en la convocatoria hecha pública por Quique Sánchez Flores para el partido ante el Getafe de octavos de final de Copa. El técnico madrileño dio a entender en su rueda de prensa que el cartagenero no está motivado y que no quiere jugadores sin motivación, aunque la causa oficial de su ausencia es una indisposición.

No obstante, el Sevilla no descarta que finalmente viaje. Según explica, Rafa Mir no está en la lista "por un cuadro de gastroenteritis vírica y, en función de cómo pase la noche, se valorará si mañana se desplaza junto al resto de sus compañeros". Quique fue muy claro en su rueda de prensa al ser preguntado por el delantero: “Tenemos una visión de la plantilla, me la explican bien antes de llegar, la calidad, su situación en el club… Cuando llego pregunto por la situación de cada jugador. A mí me interesan jugadores que estén motivados. Los que el club y yo entendamos que no están motivados saldrán. Eso es el fútbol. Entrenar, entrenan todos, luego los que juegan son los que entran en muchos factores, uno de ellos es la motivación. Lo mínimo es tener motivación”.

Tampoco viaja Kike Salas, con molestias en los isquiotibiales que obligan a hacerle pruebas. La novedad es Erik Lamela, que regresa tras superar una larga lesión que se remonta a antes de las Navidades. Sigue fuera Januzaj por decisión técnica, mientras Nyland, Lukebakio, Gudelj y Acuña se ausentan por lesión, aparte de En-Nesyri, en la Copa de África. Por otra parte, se mantienen en la lista Agoumé e Isaac Romero, que se estrenaron ante el Alavés, aunque el camerunés no ha debutado aún.

📋 @ErikLamela, principal novedad en una lista de 22 para la #CopadelRey en Getafe.. 🏆⚪️🔴#WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) January 15, 2024

Los convocados son Dmitrovic, Alberto Flores, Matías, Jesús Navas, Juanlu, Sergio Ramos, Badé, Marcao, Nianzou, Gattoni, Pedrosa, Joan Jordán, Soumaré, Sow, Agoumé, Rakitic, Óliver Torres, Ocampos, Suso, Lamela, Mariano e Isaac.