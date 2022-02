Rakitic: "La ilusión de la afición por la Europa League la conocemos todos"

Ivan Rakitic se resarció desde los once metros del fallo que cometió en el último minuto del partido en Pamplona, que le costó al Sevilla dos puntos en la Liga. "Por un penalti fallado no voy a dejar de tirarlos, no pasa nada, el portero de Osasuna me lo paró muy bien el otro día, yo tengo mucha confianza y fue importante por abrir el marcador".

El internacional croata destacó que su equipo realizó "un partido muy interesante, ante un rival muy potente, ante el que supimos aguantar la presión para rematar un triunfo muy merecido. Hemos realizado un partido bastante completo, supimos mover el balón de lado a lado".

El capitán resaltó el gran ambiente en las gradas: "Quiero dar las gracias a la afición por su apoyo constante, su ilusión en la Europa League la conocemos todos y ha sido fantástico disfrutar en casa de esta manera, tenemos que ir poco a poco tanto en este torneo como en la Liga".