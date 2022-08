La cesión de Rony Lopes, el cupo de canteranos y la normativa UEFA

El sevillismo anda más que inquieto ante la inesperada incertidumbre reinante en la planificación del Sevilla. Los dos primeros traspiés ligueros no han hecho sino echar más leña al fuego de las dudas en la continuidad de Julen Lopetegui y en una plantilla que Monchi no ha podido rejuvenecer como le habría gustado. Al menos no ha podido por ahora y el margen de reacción se va aminorando al tiempo que la masa salarial sigue sin aminorarse. Y eso después de que prácticamente sea un hecho la cesión de Rony Lopes al Troyes, una operación que aún no es oficial y que cierra prácticamente el capítulo de salidas. Pero el Sevilla debe dar más salidas, sobre todo por el problema de la inscripción de canteranos en la UEFA.

Con el ex internacional portugués ya en Francia para concretar su cesión, Monchi culmina una labor espinosa, la de recolocar a los descartes. Y no han sido uno ni dos... Nuevamente el director general deportivo del Sevilla ha tenido que enmendar su plana colocando en un mercado tan árido a demasiado excedente de cupo fruto de errores de la planificación en años precedentes, o de rendimientos muy por debajo de lo esperado. Además de los grandes traspasos de Diego Carlos –lesionado de gravedad en su debut oficial en Villa Park– y Koundé, el Sevilla ha colocado a Augustinsson al Aston Villa, a De Jong en el PSV, a Óscar Rodríguez en el Celta, a Idrissi en el Feyenoord y ahora a Rony Lopes en el Troyes. Eso sin contar que el Almería ejerció la compra de Pozo, obligatoria tras el ascenso, y que Javi Díaz (Tenerife) y Berrocal (Eibar) dejaron la disciplina del club.

Rony Lopes no estaba inscrito. No lo ha estado en las dos primeras jornadas de Liga y el Sevilla había dejado un dorsal libre por si finalmente no podía encontrarle acomodo. Habría sido un lío que se hubiera quedado sin inscribir un futbolista con tan elevada amortización anual, dado que es el fichaje más caro de la historia del club, 25 millones de euros comprometidos con el Mónaco en 2019, en el primer verano de Monchi, tras el tras paso de Ben Yedder al club del Principado. El Troyes ahora ofrece una digna salida para su penúltimo año de contrato, que se extinge en 2024. Pero no hay perspectivas claras de que por el portugués llegue otra pieza.

De hecho, ahora mismo el Sevilla podría tener, una vez oficialice su regreso a la Ligue 1, dos dorsales libres: el que podría dejar Tecatito si hiciera falta, dado que estará lesionado hasta la ventana de inscripciones de enero; y el que no tenía Rony Lopes. Nianzou ya se hizo con el 14, uno de los dos que quedaban libre junto con el 25, que sigue estando vacante.

El asunto del cupo de canteranos

Pero hay un asunto clave que es el reparto de fichas en la Champions. Ahora mismo el Sevilla tendría a 17 futbolistas de libre inscripción (entendidos como foráneos, aunque pueden ser nacionales), el tope que permite la UEFA. Hay siete del cupo de ocho para españoles, de los cuales cuatro deben ser canteranos, condición que sólo cumple Jesús Navas. La temporada pasada Gudelj y Munir se quedaron fuera en la inscripción de verano. Y si llegara un refuerzo para el ataque y no fuera canterano habría que dejar fuera de la Champions a alguno. El serbio es candidato. En la inscripción de invierno, entró Gudelj, además de los fichajes Tecatito y Martial, dado que no fueron inscritos los lesionados Suso y Lamela.

El problema viene porque actualmente en la plantilla apenas hay uno que puede ser inscrito en la Liga de Campeones de las cuatro plazas que debe reservar cada club para los canteranos: Jesús Navas. Con 24 en nómina, sin contar a Rony Lopes, en estos momentos sólo podría inscribir en la UEFA el Sevilla a 22 futbolistas: 21 más el canterano Navas. Sobran dos, uno si no es inscrito ahora Tecatito. Y eso es una cortapisa importante. Ya han sido varios los años que el club no ha podido inscribir a todos su jugadores para los torneos europeos.

Además, la UEFA prescribe que el tope de nacionales de ese cupo de ocho (de los que cuatro deben ser canteranos) es de cuatro. Es decir, que si el Sevilla quisiera inscribir a sus 17 extranjeros (comunitarios o extracomunitarios), debería dejar a dos nacionales fuera, porque actualmente cuenta con seis. Para inscribir a los seis nacionales, debería usar dos de las fichas de libre inscripción, o sea, no inscribir a dos extranjeros.

Fichas a inscribir en la UEFA

Libre inscripción (extranjeros o nacionales)

Dmitrovic Bono Montiel Nianzou Rekik Marcao Acuña Alex Telles Gudelj Fernando Rakitic Delaney Lamela Ocampos Papu Tecatito En-Nesyri

Fichas de nacionales

Joan Jordán Óliver Torres Isco Suso Rafa Mir Munir

Fichas de canteranos, cupo de cuatro

Jesús Navas

Hay demasiadas dudas, demasiadas preguntas en el aire. Y hoy José Castro hablará a la prensa tras la ofrenda del Sevilla a la Virgen de los Reyes. Seguramente será preguntado por qué con las ventas de Diego Carlos y Koundé y todas las salidas obligatorias realizadas sólo han llegado cuatro fichajes y qué perspectivas hay de que crezca el número de refuerzos. El sevillismo se inquieta...

Monchi anunció antes del Sevilla-Valladolid que la lesión de Tecatito podría ocasionar un giro en la "hoja de ruta" de la planificación, aunque quiso centrarse en el partido. Y el partido dejó de nuevo evidencias de que el Sevilla tiene una grave carestía ofensiva, que puede ser deudora del ideario de Lopetegui, como defienden muchos desde la temporada pasada o antes, o de la falta de eficacia y resolución de sus atacantes. Otro asunto para el debate que es harina de otro costal...