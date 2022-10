Sampaoli vuelve al Bernabéu, donde vivió el 'autopenalti' de Mateu Lahoz

Jorge Sampaoli no se salió del molde de las pésimas estadísticas del Sevilla en el Santiago Bernabéu, en las dos visitas que protagonizó en su anterior etapa en Nervión. Y no se salió del molde tampoco en la ristra de polémicas arbitrales que han trufado la negativa estadística de los blanquirrojos en sus visitas al coloso madrileño.

La primera de las visitas que vivió Sampaoli fue en la ida de los octavos de final de la Copa del Rey, que terminó con un excesivo 3-0 que condicionó el intentó de reacción en la vuelta, que terminó 3-3 en aquel partido e el que Sergio Ramos volvió su dorsal a Gol Norte tras marcar un penalti a lo Panenka.

Aquel 3-0 fue el 4 de enero de 2017, el del famoso arbitraje de Mateu Lahoz que llegó a pitar penalti en contra del Sevilla por un empujón de James a Modric, justo antes del descanso, que el propio James convirtió en el definitivo 3-0. No había VAR aún, dado que se instauró justo la temporada siguiente.

No fue la única polémica de aquel partido, porque antes, en el 2-0 de Varane de cabeza, hubo una posible falta de Morata a Mercado que no quiso ver el árbitro valenciano, como tampoco un claro agarrón a Iborra en el área madridista.

En la Liga, ya en la jornada 37, el Sevilla cayó sin paliativos, por 4-1, con gol de Jovetic para hacer el 2-1. Fue el 14 de mayo de aquel 2017, con Sampaoli ya pensando en Messi y la albiceleste.

Monchi y los precedentes polémicos

En la anterior etapa con Julen Lopetegui también hubo polémicas, no tan descaradas como aquel yerro de Mateu Lahoz. Por ejemplo, en la primera temporada con el guipuzcoano, Monchi estalló ante los micrófonos de Movistar al ser preguntado por el gol anulado a De Jong por un bloqueo de Gudelj a Militao. "Me niego a analizar el partido táctica-técnicamente porque esa jugada es muy clave. Es absurdo analizar a partir de ahí nada". La reportera le sugirió si en el gol de De Jong que sí subió al marcador no pudo haber mano previa de un compañero. "Si anulan el gol igual bajo al campo y saco al equipo", dijo Monchim, en una frase que levantó mucha polvareda.

Eso fue en enero de 2020. En noviembre de 2021 hubo nueva polémica, con aquel penalti de Alaba sobre Ocampos en un partido que terminó 2-1. De nuevo ante los micrófonos de Movistar, Monchi estalló sobre esa jugada. "Ni yo ni cualquiera que lo vea tiene dudas. No tengo que decirlo yo porque soy parte interesada, cualquiera que lo vea… hay contacto, una zancadilla y es penalti. Un penalti muy claro. No voy a entrar en más discusiones", dijo el director general deportivo, al que de nuevo se le sugirió un posible penalti a Vinicius. "Sí, y mi prima también ha visto un penalti en el área del Sevilla".