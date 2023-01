Sampaoli: "Bryan Gil sí entra en el perfil"

Jorge Sampaoli debe exprimir los recursos que tiene para el partido trascendental ante el Elche, sabiendo que hay futbolistas con sobreesfuerzo que terminaron tocados tras la prórroga copera en Pamplona. "Mañana con un día más estaremos un poco mejor. Hemos trabajado muy poco volumen físico para optimizar los tiempos de recuperación e intentaremos usar a los jugadores que estén en la mejor situación", dijo.

El técnico argentino habló de muchos otros asuntos, entre los que destacó su pronunciación sobre la posibilidad de que Bryan Gil refuerce al Sevilla ahora en enero, cedido por el Tottenham Hotspur. "Tengo claro que nosotros pasamos un perfil de futbolistas y la dirección deportiva es la que se responsabiliza, y también por las situaciones que ofrece el mercado. Monchi sabe qué perfil quiero", comentó el técnico, que reconoció que "Bryan Gil sí entra en el perfil". "Ya lo quería yo en el Marsella y lo llamé personalmente el año pasado. Lo conocía porque lo tuve de sparring (canterano debutante) en mi etapa anterior aquí. Es un jugador que nos daría cosas por la banda. Pero la posibilidad de que venga ahí ya no participo".

El Elche, colista descolgado

Llega el Elche muy descolgado en la cola de la tabla y eso puede ser algo que quite presión al rival y se la dé al Sevilla, según Sampaoli. "Es un equipo que está ahí por no tener contundencia y debería tener más puntos de los que tiene. Puede jugar un poco más liberado por su situación, va a intentar aprovechar el desgaste que tenemos nosotros. V a intentar presionar en diferentes lugares del campo. Vamos a ver qué frescura tenemos para mantener el ritmo de los últimos partidos. La disyuntiva se resolverá mañana".

No correr tras el balón

Evidentemente, la prórroga en Pamplona y el escaso margen de 66 horas entre el final de ese partido y el del Elche influirá. "Hay cosas fisiológicas que no tienen solución y hay que optimizar desde la posición y desde el recurso de ahorrar energías desde el dominio del balón y no correr tanto tras de él. Tenemos que ver los jugadores que están en plena condición para este tipo de partido, que para nosotros es muy, muy importante,. Más allá de que el equipo tuvo un buen desarrollo colectivo en el anterior partido, habrá que cambiar piezas porque hay jugadores que están soportando mucho esfuerzo y después de 120 minutos el rendimiento puede no ser el mismo".

El gol, tarea colectiva

Una de los aspectos en los que insiste Sampaoli es en la responsabilidad colectiva de los ataques para encontrar más efectividad respecto a lo que genera. "A veces los jugadores por sí solos resuelven los partidos. Nosotros fallamos un gol y Ávila en la siguiente jugada resuelve con muy pocas posibilidades del Osasuna. No sólo el centro delantero es el que resuelve un partido, sería injusto pensar así. Hay un montón de factores que hacen que el equipo tenga más claros los ataques, que genere más volumen y que tengan también la responsabilidad los seis jugadores que atacan en campo rival que tengan posibilidades de remate. Es un enfoque más colectivo, no sólo un enfoque cualitativo cuantitativo; también es un enfoque de ventaja dinámica, posicional, numérica... Buscar, el equipo está buscando. Lamentablemente no está encontrando en relación a lo que busca y lo termina pagando, como en Pamplona o en Gerona, donde pudimos haber ganado o habernos puesto en ventaja y terminamos perdiendo. Eso es lo que tenemos que solucionar".

Contundencia también en defensa

Otro aspecto es la solidez, la necesaria contundencia para ser fuertes defensivamente para no encajar con pocas ocasiones en contra. "Se trata de ser un equipo sólido en la contundencia. Tiene que ver con tener jugadores que solucionen que pasen en el área propia. Osasuna es muy contundente defensivamente y soportó muchísimos ataques nuestros de manera llamativa. Nosotros tenemos que generar eso en el tiempo que tenemos. No son desconcentraciones, son cosas que tienen que ver con la organización. No puede ser que perder un balón en el medio de la cancha sea meter al rival bajo el arco. Debemos trabajar para que esas situaciones se minimicen".

Rafa Mir y su posición fue otro asunto que tocó. "Cuando Rafa juega por la izquierda no va a usar la banda para el uno contra uno, sino para utilizar el espacio. Esa realidad lo dirá el partido y quién puede ayudarnos o no según el momento de juego".

Ajeno a la marcha de Raine-Adélaïde

Sobre el frustrado fichaje de Raine-Adélaïde fue esquivo. "Cuando se nombró ese jugador dije que me parecía que tenía mucho potencial. Pero el conocimiento de la actualidad del jugador o su contratación no me competen. Yo trabajo con los jugadores con los que puedo contar y sigo recuperando a jugadores que estaban mucho tiempo inactivo por lesión. Y eso es lo que me compete, lo demás es de otras áreas".

El mercado su sus rumores interesados

Sí dejó claro que hay demasiado ruido mediático sobre posibles salidas del Sevilla, a veces interesadas por "negocio". "No tengo ninguna comunicación sobre eso. No manejo el tema del mercado. Sinceramente me parece que todos los nombres que han salido en el tiempo no se han concretado, son gente que genera operaciones, empresarios, que necesitan generar negocio con el fútbol. Desconozco de En-Nesyri, del Papu, de todo... Yo vengo a entrenar y si mañana me dicen en el desayuno que alguien no está prepararé a otro. No no tengo por qué saber de eso, porque eso pertenece a otra área".

En ese sentido no se mojó sobre si el mercado de enero es oportuno o debería ser más largo o más corto. "No conozco lo que sería mejor, si acortar o alargar el mercado. Este mercado es atípico porque hubo un Mundial que no se preveía. Lo ideal es no cambiar tanto en mitad de temporada, porque no hay tiempo para formalizar un equipo. Pero también termina siendo un gran negocio el mercado de pases, y aprovechar oportunidades y tener el timing de pases, tener una estrategia... No conozco si sería mejor alargarlo o acortarlo".

La influencia positiva de Suso

"Suso fue el asistidor de los dos últimos partidos, de los dos goles y tuvo remate. Y tuvo también muy buen desempeño en los minutos que entró. Es un futbolista cualitativo, estando en forma, y está poniéndose en forma. Puede generar asistencias y situaciones de remate. Es un jugador que iba muy bien en la pretemporada, se lastimó y ahora está retomando su forma".

Acortar plazos de recuperación

Otro asunto que tocó fue la necesidad de que futbolistas que vienen de inactividad, por lesión o no jugar, como Delaney o Papu, deban acortar los plazos por necesidad del equipo. "Vienen de lesiones muy larga, igual que Papu. La forma no es la ideal. Como tampoco es la de Lucas, son jugadores utilizados por la necesidad. Tenemos que saber que los tiempos que necesitan los futbolistas que vienen de un parón tan largo no son los ideales, pero hay una necesidad que te dice que tienen que protagonizar".

En ese sentido, afirmó que cuenta con el Papu, del que intentará extraer su mejor versión. "Tenemos que sacarle lo mejor que tiene, estando bien en el club hizo cosas importantes y debemos encontrar su mejor versión, y eso es en los entrenamientos".