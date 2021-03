Sánchez Martínez: "Es un honor dirigir un partido tan importante entre dos históricos de la Liga"

El murciano José María Sánchez Martínez, que dirigirá este miércoles el Barcelona-Sevilla, correspondiente a la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, consideró que se trata de "un partido más especial", pero que lo prepara de la misma forma que si se tratara de Liga, porque en el torneo de la regularidad también hay puntos en juego.

Respecto actuaciones pasadas al dirigir a los semifinalistas, Sánchez Martínez afirmó que los que llevan tiempo en el arbitraje y tienen "canas" saben que son encuentros especiales en los que cuentan muchos factores, pero que lo afronta "con tranquilidad" y con la "convicción" de que su equipo y él mismo están "preparados", por lo que lo encara con la "máxima humildad y respeto" y que es "un honor estar designado para un partido tan importante con dos históricos de la liga española".

Sánchez Martínez aseguró también que el VAR no condiciona a los árbitros españoles. "El arbitraje español, no ahora con VAR sino a lo largo de toda su historia, toma decisiones, con valentía y sin tener que depender de nada", dijo en una conferencia de prensa telemática del Comité Técnico de Árbitros para analizar el segundo tercio de la temporada.

Sánchez Martínez señaló que el videoarbitraje, no obstante, les ayuda y les "hace tener un soporte" para que en una jugada en la que pueden tener un error pueden "tirar de ella, tomar la decisión adecuada y que no se cometa un error". "En ese sentido nos sentimos cómodos y la verdad que no nos condiciona nada", aseveró.

El murciano reconoció que los protocolos de seguridad, que sitúan a suplentes en las gradas de los campos, ha cambiado el comportamiento de estos durante los partidos. "Al estar un poco más distanciados se ha perdido un poquito a lo mejor por su parte estar más tranquilos y sosegados. Pero cada uno es responsable de sus actitudes. Por nuestra parte las instrucciones son claras, se están tomando decisiones contra esos jugadores, algo que antes no ocurría y estamos sobre ello. Lo que pido es que colaboren", argumentó.