Sergio Ramos: "Mi fichaje por el Real Madrid fue un traspaso, se mintió al sevillismo"

En el documental La leyenda de Sergio Ramos, el capitán del Real Madrid, tal y como había prometido, desvela su versión de los hechos sobre su controvertida salida del Sevilla en las últimas horas de la ventana de traspasos del verano de 2005. Los 27 millones de euros que ingresó el club que presidía José María del Nido fueron por un acuerdo de traspaso, algo habitual en España cuando hay lo que se denominan pagos de cláusula, que en realidad suelen ser excepcionales, porque acarrean más gastos que quieren evitar los clubes.

Esos acuerdos tácitos del pago del coste de la cláusula pero de forma pactada es lo que arguye Sergio Ramos sobre la mentira que según su versión se le trasladó al sevillismo. "El mayor error fue no dar explicaciones -dice en extractos adelantados por As-. Dejé que otros contaran la historia por mí. Mi fichaje por el Real Madrid fue un traspaso acordado entre clubes. Florentino Pérez y José María del Nido eran los presidentes. Jamás fue el pago de una cláusula como se vendió. Eso generó que la afición no me tratase con el mismo cariño que yo siempre les he tenido y siempre tendré. Se le mintió al sevillismo y eso es lo que hizo que a mí se me recibiera de una manera muy dolorosa".

La razón de su dolor fue que el trato a su persona se extendió a su familia, según asegura el capitán madridista, en plena negociación para renovar su contrato con el club de Florentino. "No perdonaré nunca el dolor que pasaron mis abuelos o mis padres, que no pueden pisar a día de hoy el campo del Sevilla. Por eso he actuado con esa ira cuando he marcado... Por todo lo que han sufrido sobre todo los míos".

Sergio Ramos asegura que "volvería mil veces a tomar la misma decisión, pero nunca dejaría que se contase como se hizo". Y vuelve a reiterar su sevillismo acérrimo. "Soy sevillista, lo seré hasta la muerte, pero también puedo decir en mayúsculas y con la boca grande, que soy el capitán del Real Madrid y la selección española".

Además, también desvela sus planes de futuro. "La idea es formar parte de la historia del mejor club del mundo, el Real Madrid. La retirada la veo hoy bastante lejos. Es un momento y una decisión tan personal y tan tuya, que cuando llegue, yo creo que mi cuerpo lo notará. Y de momento no ha llegado. Creo que el cuerpo me va a aguantar muy bien porque me cuido al milímetro. Tengo muchas ganas de competir y de ganar. Y creo que llegará un día en el que mi mujer y mis hijos sean tan determinantes para tomar una decisión", apuntaba en esos extractos adelantados.