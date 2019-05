Joaquín Caparrós ha lamentado que el Sevilla no pudiese entrar finalmente en la Liga de Campeones, aunque se congratula de haber quedado sexto, evitando así las rondas previas de la Europa League. "Quedamos sextos, evitamos previa. Nuestro objetivo era la Champions, no ha podido ser, felicitamos al Valencia. Dentro de lo malo, evitamos la previa, pero contentos porque estamos otra vez en Europa y eso no lo pueden decir todos los equipos".

Según el entrenador del Sevilla "a temporada ha sido muy dura", por lo que está "contento por los jugadores", al lograr entrar en Europa otra vez.

No ha entrado a valorar el utrerano su futuro en el Sevilla. "Ahora hay que recuperar, descansar los jugadores. La dirección deportiva ya está preparando la próxima temporada. A disfrutar y dentro de no poder jugar Champions, evitamos la previa", ha insistido en SFC Radio.

Echando una mirada atrás a sus once partidos en el banquillo, ha comentado: "Me he sentido muy feliz, me siento muy feliz con mi afición y mi gente. Es una pena, porque me hubiera gustado que el Athletic hubiera tenido también premio al final, pero el fútbol tiene estas cosas. Ellos estaban atacando, es un equipo poderoso y no ha podido ser".