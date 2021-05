Lopetegui: "Ilusión es la palabra predominante"

Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, trata de sostener y mantener la ilusión de todo el sevillismo en este tramo final de Liga que puede ser histórico para el club blanco. La posibilidad de luchar con los grandes en una batalla en la que todos están en un pañuelo es algo que no ocurre todos los días, aunque el preparador guipuzcoano trata de mantener la calma y focalizar todas las energías en el próximo rival, el Athletic de Marcelino que visita este lunes el Sánchez-Pizjuán.

“Lo único que hemos hecho, haremos y nos puede ayudar es focalizar las fuerzas en el siguiente objetivo, y el siguiente objetivo es ganar al Athletic en un partido que va a ser difícil. El Athletic es un rival que ha ganado al Barcelona, al Atlético de Madrid, un equipo muy bueno, con un gran entrenador por supuesto, con una mezcla de jugadores con talento, veteranos y jóvenes y con varios internacionales con España. Es sin duda un gran equipo que nos va a poner las cosas difíciles”, ha comentado el de Asteasu en la rueda de prensa previa al choque de la trigésima cuarta jornada de Liga.

“Tenemos mucha ilusión con lo que tenemos por delante. Creo que ilusión es la palabra predominante”, aclaraba el técnico al ser preguntado por cómo afronta la jornada apasionante.

También había interés en saber si Jules Koundé llegará a tiempo para jugar. “No lo sabemos, faltan 24 horas, ha dado un pasito adelante, pero mañana decidiremos y veremos qué decisión tomamos con él y con algún otro compañero”.

Público en los estadios. “No soy un especialista, pero la lógica y la sensatez dice que ves que en otros deportes, otras actividades culturales... que con las medidas adecuadas puede haber público y te preguntas por qué no en el fútbol. No los políticos sino los científicos son los que tienen que decidir, pero debería ser un criterio unificado. No entiendo que unos sí y otros no”.

¿Cree que alguno de los canditados va a ganar los 5 partidos? “No lo sé, no tengo la bola de cristal, de lo que sí puedo hablar es de la dificultad que entraña ganar en la liga española. Ya todos los equipos se están jugando algo y eso va a dificultar los objetivos. No tengo la respuesta, pero si tengo claro la dificultad que hay”.

Los 4 apercibidos de sanción. “Los afrontaremos con normalidad, como siempre. Pensamos en el siguiente partido, por lo tanto no existe otro y no hay más que hablar a ese respecto”.

Un gran rival. “Ya lo he dicho, el Athletic es un equipo buenísimo, tremendamente físico, ganador de disputas, con velocidad, con un juego colectivo muy definido, con un entrenador con una personalidad muy concreta en todos sus equipos y con jugadores internacionales, además de jugadores jóvenes con gran presente, que son ya una realidad y un extraordinario futuro”.

El físico. “Recordamos que somos el equipo que más partidos ha jugado junto con el Granada, ahora estamos en el tramo igualado con el resto de equipos, pero hemos estado toda la temporada jugando cada 4 días. Por encima de todo eso está la ilusión”.

La gente por la calle. “La gente en la calle me transmite que está ilusionada con su equipo. Ésa es la palabra, ilusión y motivación. Tampoco salgo mucho, pero a la gente la veo contenta con su equipo, y esa felicidad tratamos de extenderla de la única forma que sabemos, pensando en el siguiente partido”.

El Elche-Atlético y las anomalías del penalti de Fidel. “Ayer vi los partidos que pude. Ahora el calendario me permite algo más conciliarlo a nivel familiar. ¿El penalti? Sí, había salido justo a pasear en ese momento...”