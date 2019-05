El final de la temporada en el Sevilla deja muchas dudas, ante el nuevo proyecto que debe acometer el club, y una atañe al futuro de Ben Yedder. El jugador fue preguntado por ello y anduvo ambiguo en su respuesta. ¿Seguirá al cien por cien Ben Yedder en el Sevilla la temporada que viene? "No sé, no sé, no tengo la palabra", contestó el delantero sevillista. Al jugador se le insistió en el asunto, inquiriéndole si le ilusionaba un nuevo proyecto con Monchi a la cabeza: "No puedo responderte cuando no puedo saber qué va a pasar mañana. Todo el mundo lo quiere saber, pero vamos a ver qué va a pasar. Yo no lo sé tampoco".

Ben Yedder reconoció que la temporada se hizo muy larga. "Se ha hecho muy larga, sí. Hemos hecho muchos partidos. Todos tenemos responsabilidad. Fallamos en algunos partidos, cambiamos de entrenador, no fue fácil. Hemos tenido muchos puntos en la balanza. El fútbol es así, puede cambiar de un día a otro, y tenemos que aprender".

También analizó su gran campaña, la mejor en su trayectoria profesional con los números en la mano. "Estoy contento porque son 18 goles en Liga y 30 en todas las competiciones. No quiero limitarme, quiero hacer más y voy a aprender de este año para hacerlo mejor". "El año quiero hacer hacer más goles", añadió.

Sobre el partido y cómo lo embocó el Sevilla sabiendo que la opción de Champions era casi imposible, dijo: "La victoria es muy importante. Si perdíamos el Bilbao nos podía pasar. Y si ganábamos necesitábamos que perdieran los dos (Valencia y Getafe) para entrar en la Champions. No estaba en nuestra mano y era complicado para nosotros. Entramos directos en la Europa League y hay que aprender de esto".